Qué dice la letra de Ai Coração, la canción de Portugal en Eurovisión 2023

'Ai Coração' será el tema en portugués con el que la cantante Mimicat represente a Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. La intérprete, que obtuvo la victoria en el Festival da Cançao portugués, será la abanderada de su país en el certamen.

Portugal, que obtuvo la victoria en la edición de 2017, vuelve a llevar un tema en portugués para tratar de reeditar su éxito.

Letra de la canción de Portugal, Ai Coração

En portugués:

Ai Coração que não me deixas em paz

Não me dás sossego, não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz e nem assim tu tens dó

Sinto-me tonta, cada dia pior

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase pra mil

Estou louca, completamente senil

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu

As horas passam e o sono não vem

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Alguém me tire deste estado em que estou

O doutor diz que não há nada a fazer

Caso perdido, vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração, ai coração,

Diz-me lá se és meu

En español:

Oh Corazón que no me dejas en paz

No me darás paz, no me dejarás capaz

Tengo un nudo en la cabeza y en la garganta

Que no se va y ni siquiera tienes piedad

Me siento mareada, cada día peor

Ya no sé cosas que antes sabía de memoria

Mi pulso ha subido a casi mil

Estoy loco, completamente senil.

Me arde el pecho, se me seca la boca, no sé

Qué hacer, amor, no puedo hacerlo así

Porque parece que ya ni siquiera soy yo

Oh corazón, oh corazón, dime si eres mío

Las horas pasan y el sueño no llega

Oigo los búhos y a los vecinos también

Mi mente se ha ido y se ha quedado allí

Que alguien me saque de este estado en el que estoy

El doctor dice que no hay nada que hacer

Caso perdido, lo vi escribiendo

Estoy perdido en otra dimensión

Soy un gran desastre

Mi pecho está ardiendo, mi boca está seca no sé

Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido

Porque parece que ya ni siquiera soy yo

Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz

Estoy ardiendo, estoy ardiendo, estoy ardiendo, estoy ardiendo

Tengo que amarte, tengo que amarte

Porque parece que ya ni siquiera soy yo

Oh corazón, oh corazón, oh corazón, oh corazón, oh corazón,

Dime si eres mía.