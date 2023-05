El Parlament pide al Supremo que no retire el escaño a Borràs porque sería "irreversible"

El Parlament pide al Tribunal Supremo (TS) que no retire el escaño a Laura Borràs porque sería "irreversible". Se trata del principal argumento que da el escrito jurídico de la cámara catalana para pedir como medida cautelar la suspensión de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de dejar sin efecto la credencial de diputada de Laura Borràs. Es decir, que mientras el Supremo no resuelva la cuestión de fondo no se aplique la retirada del escaño.

Otro de los argumentos de la cámara catalana es que la decisión de la Junta Electoral supone una invasión de su autonomía. El Parlament envió el pasado viernes el recurso y el Tribunal Supremo ha dado diez días a la JEC para que se pronuncie.

El recurso contencioso-administrativo está firmado por el letrado mayor del Parlament, Miquel Palomares, y los letrados Antoni Bayona y Jan Sarsanedas. Entre los argumentos, alega que la pérdida de credencial de Borràs y su eventual sustitución también afecta el Parlament. Por un lado, por el carácter personal del cargo y porque se puede interpretar que afecta al ámbito de la autonomía parlamentaría y las atribuciones del Parlament.

De hecho, el recurso afirma que la decisión de la JEC "ha invadido su esfera de autonomía" . Así mismo, recuerda que la Mesa del Parlament acordó el pasado 28 de julio suspender los derechos y deberes de Borràs cuando se le abrió juicio oral, tal como establece el artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana.

Y explica que desde esta fecha, Borràs ya no ejerce como presidenta del Parlament y que ha sido sustituida en sus funciones por la vicepresidenta primera, Alba Vergés. Así mismo, deja claro que tampoco ejerce como diputada y que no cobra. "El acuerdo de la JEC se contrapone en este acuerdo de la Mesa e incide en la competencia del Parlament", defiende el recurso del Parlament.

"Efectos irreparables"

La cámara catalana argumenta que no hay ningún motivo para considerar que suspender la decisión de la JEC "perturbe gravemente ningún interés general ni de terceros, ni cause cabe otro tipo de perjuicio".

Y alerta que si se hace efectiva la retirada del escaño tendría "efectos irreparables": Por un lado por privar a una persona del ejercicio de un cargo electo y, por otro lado, por la dificultad de poder recuperar el acta en caso de una sentencia que dé la razón al recurso. Y es que, tal como recuerda el escrito del Parlament, la legislación electoral no establece ningún mecanismo para revertir una sustitución una vez se ha hecho efectiva.

Además, subraya que en el caso de Borràs también supondría que dejara de ser presidenta del Parlament y obligaría a poner en marcha el procedimiento para sustituirla.

Según la cámara catalana, la JEC no es competente para decidir sobre este caso y defiende que son los órganos parlamentarios los que tienen que determinar las causas de incompatibilidad. Además, también argumenta que el Tribunal Constitucional (TC) todavía no se ha pronunciado sobre los recursos de amparo del exdiputado de la CUP, Pau Juvillà y del expresidente de la Generalitat, Quim Torra. Así pues, afirma que "es obligado extremar las precauciones".