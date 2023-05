Qué dice la letra de Watergun, la canción de  Suiza en Eurovisión 2023

El tema 'Watergun', de Remo Forrer, será la canción que represente a Suiza en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. El cantante de 21 años fue seleccionado de forma interna en la cadena de televisión pública suiza.

Segú informa la propia web del certamen eurovisivo, Remo hizo unas declaraciones acerca del significado de la canción: "Actualmente nos enfrentamos a crisis globales y guerras. Y debemos vivir con las consecuencias de las decisiones que no tomamos. Pero todavía espero que podamos cambiar las cosas", aseguró el joven cantante.

Letra de la canción de Suiza, Watergun

En inglés:

When we were boys

We played pretend

Army tanks and army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We're standin' on the frontline

Where did we go, we go?

I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

We ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

No, no, I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

'Cause we ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

Just body bags that we've bеcome

Adolescencе, breaking rules

Nothin' hurts when you‘re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We're standin' on the frontline

Where did we go, we go?

I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

We ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

No, no, I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

'Cause we ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

Just body bags that we've become

What we've become

What we've become

What we've become

Playing with waterguns

Not playing with waterguns

La letra de la canción 'Watergun' en español

Cuando éramos niños

Jugábamos a fingir

Tanques del ejército y hombres del ejército

Esconderse y buscar

Crecer para ser los reyes que soñamos

¿A dónde fuimos?

Estamos parados en primera línea

¿A dónde fuimos, vamos?

No quiero ser un soldado, soldado

No quiero tener que jugar con sangre real No

estamos jugando ahora

No puedo girar y correr

Sin pistolas de agua

No, no, no quiero ser un soldado, soldado

No quiero tener que jugar con sangre real

Porque no estamos jugando ahora

No puedo girar y correr

No haypistolas de agua

Solo bolsas para cadáveres en las que nos hemos convertido

Adolescencia, rompiendo reglas

Nada duele cuando eres a prueba de balas

Lo recuerdo, sí, lo hago, lo hago

¿A dónde fuimos?

Estamos parados en primera línea

¿A dónde fuimos, vamos?

No quiero ser un soldado, soldado

No quiero tener que jugar con sangre real No

estamos jugando ahora

No puedo girar y correr

Sin pistolas de agua

No, no, no quiero ser un soldado, soldado

No quiero tener que jugar con sangre real

Porque no estamos jugando ahora

No puedo girar y correr

No hay pistolas de agua

Solo bolsas para cadáveres en las que nos hemos convertido

En lo que nos hemos convertido

En lo que nos hemos convertido

En lo que somos me he vuelto

Jugando con pistolas de agua

No jugando con pistolas de agua