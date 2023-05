Qué dice la letra de My Sister's Crown, la canción de República Checa en Eurovisión 2023

'My Sister's Crown' es el tema en inglés, checo, bulgaro y ucraniano con el que el grupo Vesna representará a la República Checa en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool, después de que salieran vencedores del certamen Eurovision Song CZ.

El grupo integrado solo por mujeres está liderado por la cantante y escritora Patricia Kaňok. Juntas buscarán obtener la victoria para la República Checa, que nunca antes ha obtenido la victoria en el festival.

Letra de la canción de Chequia, My Sister's Crown

En inglés, checo, bulgaro, ucraniano:

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister's crown

Don't take it down

Don't take it down

Nobody has right to do it

She's beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We're not your dolls

We're not your dolls

Life's not a moneybag

Blood's on your God's head

You can't steal our souls

You can't steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister's crown

Don't take it down

Дай ръка не се страхувай

С другите сестри поплувай

В морето ни нямаме място за тези омрази

Пази, пази

Не тъгувай

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение

Ти просто че сме сестри до край знай!

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We're not your dolls

We're not your dolls

Life's not a moneybag

Blood's on your God's head

You can't steal our souls

You can't steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister's crown

Don't take it down

My sister's crown

Don't take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Jsme v srdcích s tebou

We stand for you

Esto es lo que dice la letra de la canción de 'My Sister's Crown' en español

Mi hermana no se quedará en la esquina,

Ni te escuchará.

Mi hermana, salvaje de corazón,

Nunca dejará que la ates.

Mi hermana no se quedará en un rincón,

Ni te escuchará.

La corona de mi hermana

No se la quites

No la quites

Nadie tiene derecho a hacerlo

Ella es hermosa

Y capaz

Ella es su propia Reina

Y lo demostrará

¡Puedes retirar tus manos!

Nadie quiere más chicos muertos.

No somos tus muñecas

¡No somos tus muñecas!

La vida no es una bolsa de dinero

La sangre está en la cabeza de tu Dios

No puedes robar nuestras almas

No puedes robar nuestras almas

Mi hermosa hermana

Eres tan fuerte,

Valiente y la única.

La corona es tuya.

Dame tu mano,

No tengas miedo.

Ven a nadar con tus hermanas,

No hay lugar para el odio en nuestro mar.

No estés triste.

Hop trop

Estas chicas no están aquí para ti sin parar.

¡Recuerda que somos hermanas hasta el final!

¡Puedes retirar tus manos!

Nadie quiere más chicos muertos.

No somos tus muñecas

¡No somos tus muñecas!

La vida no es una bolsa de dinero

La sangre está en la cabeza de tu Dios

No puedes robar nuestras almas

No puedes robar nuestras almas

Mi hermosa hermana

Eres tan fuerte,

Valiente y la única.

La corona es tuya

Todas las hermanas del mundo,

únanse con una oración:

ELIJAN EL AMOR SOBRE EL PODER.

Mi hermosa hermana,

Eres tan fuerte

Valiente y la única.

La corona es tuya.

Mi hermosa hermana,

Eres tan fuerte,

Valiente y la única.

La corona es tuya.

Mi hermosa hermana,

Eres tan fuerte,

Valiente y unida.

En nuestros corazones, estamos contigo.

Te apoyamos.