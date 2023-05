En el último año, el presidente Pedro Sánchez ha hecho suyas varias medidas propuestas previamente por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Desde que el popular llegó a Génova hace poco más de un año ha emitido hasta cuatro informes con medidas en materia judicial, económica, energética y de calidad institucional y ha transmitido otras tantas propuestas ante los medios sin lograr ninguna respuesta por parte del Ejecutivo. Solo meses después de lanzar sus iniciativas, el dirigente popular ha podido ver cumplidas algunas de ellas, aunque fuera "tarde y mal", como ha vuelto a denunciar este fin de semana.

Y es que los dos últimos anuncios con los que Sánchez se ha lanzado a captar el voto joven a una semana del arranque de la campaña electoral ya habían sido formuladas por el PP tiempo atrás: tanto el interrail nacional -que propuso Feijóo en enero para fomentar el uso del transporte público y el turismo interior- como el aval para vivienda joven, que ya aplican las comunidades donde gobierna el Partido Popular.

Y no son las únicas medidas que ha adaptado Sánchez a sus políticas. Ejemplo de ello es la rebaja del IVA de la luz y el gas del 21% al 5% que pidió Feijóo en abril y aplicó Sánchez en septiembre, tras calificarla de una medida "cosmética" e "insuficiente" para paliar los efectos de la invasión rusa en Ucrania. En palabras del líder de la oposición, el presidente socialista lo hizo "a rastras" y después de "insultar y descalificar" al PP.

Lo mismo que ocurrió con la rebaja del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra: Feijóo propuso en septiembre rebajar el IVA del 10% al 4% de carne, pescado, aceite, agua, pasta y conservas, y Sánchez lo aplicó en diciembre, dejando fuera la carne, el pescado y las conservas que, como ha recordado este lunes el portavoz Borja Sémper, "no son bienes de lujo". De ahí que el PP continúe reclamando al Gobierno que sea el Estado el que asuma una reducción de ingresos por IVA de estos alimentos.

A raíz de los efectos adversos de la ley del 'solo sí es sí', el PP registró en el Congreso su propia propuesta de reforma a finales del año pasado para, en esta ocasión, no rebajar condenas a agresores sexuales sino mantenerles las penas. Dos meses más tarde, en febrero, Sánchez registró la suya. Entonces, los populares denunciaron que eran un "copia-pega" de su texto.

Aun así facilitaron su tramitación en el Congreso, a diferencia del Gobierno que no inició la tramitación de la del PP hasta el 3 de marzo, una vez que la del PSOE estaba en proceso de tramitación. "Si la propuesta que presentó el PSOE es sustancialmente la misma que la que presentó el PP en diciembre, "¿por qué no aceptaron hace 50 días? ¿Por qué hemos perdido casi dos meses?", se preguntó entonces el portavoz popular, Borja Sémper, que este lunes aseguraba que al PP no le "parece mal la copia incesante" de sus medidas.

Todo lo contrario: el equipo de Feijóo insta al presidente del Gobierno a que le "siga copiando", pero receta que lo haga "bien". Así, el portavoz popular ha instado a Sánchez a que además de rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, ajuste el IRPF a rentas medias y bajas y reduzca el Gobierno, censando entre ellos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Cuando el Gobierno nos copia va por el buen camino".