Mi dilema con Twitter

Que Elon Musk haya decidido suprimirme la verificación, el tick azul que daban antiguamente por tu acreditada labor profesional, no es algo que me haya quitado el sueño. Quien quiera leer lo que escribo o escuchar mis programas de radio sabe dónde hacerlo. Ahora bien, me da pena que cualquier persona que caiga en la trampa de pagar por algo tan jugoso como el logo azul sea tenido en cuenta al igual que un neurocientífico, un dirigente político, un historiador o un crítico de cine. Una red social que con decisiones como esa solamente puede ir a peor.

Hace cosa de una semana quise realizar un experimento personal: dejé de consumir parte de mi tiempo en Twitter. Es decir, solamente entraba y salía para poner cualquier cosa que tuviese que ver con publicaciones propias del mundo profesional al que me dedico. Una columna, un artículo o un podcast. Abrir, colgar y salir. Algo muy simple para tratar de despegarme de un timeline que por pura deformación periodística consumía en exceso.

El primer y segundo día notaba que algo me faltaba, pero después mi cabeza sintió un alivio por la ausencia de información irrelevante que fue de agradecer. Y es que ese es el verdadero problema de Twitter, mucha información que el algoritmo quiere que leas por popularidad y no por veracidad o interés real. Seguir personas ya no es tan efectivo como hace tiempo, lo que me ha llevado a seleccionar bien lo que consumir.

Al final el balance que me manda mi teléfono móvil cada siete días extrajo que había pasado un 24% menos de tiempo usando el dispositivo. Las llamadas y estancia en otras aplicaciones fueron igual, por lo que indagando un poco más di con que había pasado de media una hora menos al día en Twitter. Pensándolo bien, pasar 1 de cada 24 horas de mi vida en esa red social no tiene sentido, y si lo miro en términos más genéricos, hablamos de más de un día al mes y más de una quincena al año. La vida es otra cosa, y no está precisamente en ese muro del pájaro azul.