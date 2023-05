Qué dice la letra de Aijā, que representa a Letonia en Eurovisión 2023

El grupo Sudden Lights serán los representantes de Letonia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés y letón 'Aijā'.

Según publica la página web del certamen, la banda, formada por Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Vārtiņš, Kārlis Matīss Zitmanis y Mārtiņš Matīss Zemītis, es uno de los fenómenos musicales de la actualidad en Letonia. Han lanzado tres álbumes de estudio y con esta canción, titulada en letón nativo, pretenden sorprender y lanzar su carrera a un nuevo hito, el de dar la victoria a Letonia en Eurovisión, algo que el país ya consiguió en 2002.

Letra de la canción de Letonia, Aijā

En inglés y letón:

You said some words

Didn't hear you fall asleep

People were talking louder

From my TV screen

I heard them scream

It was too dark to see

Don't cry

I'll try to

Say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don't wake up wake up

Used to think we live

In a world so beautiful

You see

I think I don't believe

In this stuff anymore

Don't cry

I'll try to

Say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don't wake up wake up

Don't cry

I'll try to

Say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don't wake up wake up

Please don’t make me wake

Don’t make me wake

Please don’t wake up wake up

(Letón): Aijā, aijā, saldā miegā

Aijā, aijā, saldā miegā

En español

Dijiste algunas palabras

No te oí dormir

La gente hablaba más alto

Desde la pantalla de mi televisor

Los oí gritar

Estaba demasiado oscuro para ver

No llores.

Lo intentaré

Decir las palabras adecuadas en los momentos adecuados

Cantarte canciones de cuna

Por favor no despiertes despierta

Acostumbrados a pensar que vivimos

En un mundo tan hermoso

Ya ves

Creo que ya no creo

En estas cosas

No llores.

Intentaré

Decir las palabras correctas en los momentos correctos

Cantarte canciones de cuna

Por favor no despiertes despierta

No llores

Intentaré

Decir las palabras correctas en los momentos correctos

Cantarte canciones de cuna

Por favor no despiertes despierta

Por favor no me hagas despertar

No me hagas despertar

Por favor no despiertes despierta

Calma, calma, en dulce sueño

Calma, calma, en dulce sueño