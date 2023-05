Qué dice la letra de Unicorn, la canción que representa a Israel en Eurovisión 2023

'Unicorn' así se llama la canción que representa a Israel en Eurovisión. Escrita por Noa Kirel y Doron Medalie, la canción es casi al completo en inglés (aunque tiene algunas frases en hebreo).

Noa Kirel es una artista israelí y una estrella del pop en dicho país. Una baza con la que el país del Mediterráneo pretende volver a ganar Eurovisión 2023. De hacerlo, será la quinta vez que Israel se haga con el micrófono de cristal: en 1978 con Izar Cohen, 1979 con Milk and Honey, 1998 con Dana Internacional, y en 2018 con Netta Barzilai.

La letra de la canción 'Unicorn' de Israel en Eurovisión

Hey, you don't like the way I'm talking

Hey, so you stand there, keep on calling me names

No, I'm not your enemy so

If you're gonna do it, don't do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales, oh

If you're gonna do it

I'm gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don't you ever learn?

That I won't look back, I won't look down

I'm going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

History caught in a loop

Don't you wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don't you wanna change it now?

It's gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

Feminine-feminine-femininal

I'm gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don't you ever learn?

That I won't look back, I won't look down

I'm going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

It's gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

אנ'לא כמו כולם, מול כל העולם, לא

It's gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

You can call me queen

אין לי דאווין, לא

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?

You wanna see me dance? (Hahaha)

Watch me

U-ni-corn

U-ni-corn

U-ni-corn

U-ni-corn

I'm standing like a

La letra de 'Unicorn' y su significado en español

Oye, no te gusta la forma en la que hablo;

Oye, así que te quedas ahí, sigues poniéndome etiquetas;

No, no soy tu enemigo, así que

si vas a hacerlo, no lo hagas.

Oye, ¿quieres chequear mi ADN?

viejas historias, es hora de dejarlas ir

y creer en cuentos de hadas, oh;

Si lo vas a hacer….

Voy a erguirme aquí como un unicornio,

acá por cuenta propia.

Tengo el poder de un unicornio

¿no lo has aprendido?

Que no miraré atrás,

no miraré al suelo.

Voy a elevarme,

Mejor que te des la vuelta,

el poder de un unicornio

el poder de un unicornio

La historia atrapada en una espiral,

¿no lo quieres cambiar?

Sabes que podemos, tú y yo,

Poder escribir un libro nuevo

¿No lo quieres cambiar ahora?

Esto va a ser

fenome-fenome-fenomenal,

fenome-fenomenal,

«femeni-femeni-femeninal»

Voy a erguirme aquí como un unicornio,

acá por cuenta propia.

Tengo el poder de un unicornio

¿no lo has aprendido?

Que no miraré atrás,

no miraré al suelo.

Voy a elevarme,

Mejor que te des la vuelta,

el poder de un unicornio

el poder de un unicornio

Esto va a ser

fenome-fenome-fenomenal,

fenome-fenomenal.

No soy como los demás

frente a resto del mundo

Esto va a ser

fenome-fenome-fenomenal,

fenome-fenomenal.

Puedes llamarme reina,

no trato de impresionar

¿Quieres verme bailar?

¿quieres verme bailar?

¡¿quieres verme bailar?!

¡mírame!

¡Unicornio!

¡unicornio!

¡unicornio!

¡unicornio!

Estoy erguida como un...