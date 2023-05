Solo el 38% de los cabezas de lista para las autonómicas del 28M son mujeres

Menos de cuatro de cada diez cabezas de lista en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo son mujeres. Los candidatos propuestos por los partidos en las doce comunidades y las dos ciudades autónomas en las que sus ciudadanos serán llamados a las urnas son, en su mayoría, hombres. Apenas cuatro comunidades —Canarias, Navarra, Cantabria y Murcia— reflejan cierta paridad en sus listas, mientras hay otros territorios en los que la representación femenina no supera siquiera el 30%.

La ley electoral sí que exige que haya una composición "equilibrada" (al menos el 40% en cada tramo de cinco puestos) dentro de la lista electoral de cada formación política, y ahí se cumple la paridad, pero la tendencia varía al observar los candidatos a presidir cada comunidad autónoma, esto es, los cabezas de lista elegidos por cada partido.

Según los datos recabados por 20minutos del boletín oficial de cada provincia, si el total de candidatos de todas las circunscripciones electorales es de en torno a 364 personas, 224 de ellas son hombres. O, dicho de otro modo, el 62% de los candidatos a las próximas autonómicas son hombres, frente a un 38% de mujeres (140). Para hacer el cálculo se han tenido en cuenta los cabezas de lista de cada partido en cada provincia o circunscripción.

Solo dos comunidades con más candidatas

Así, los territorios con menos candidatas son: Ceuta (12,5%), Extremadura (27,3%) y Asturias (27,5%). Le siguen Castilla-La Mancha (30%), Comunidad Valenciana (31,8%), Aragón (32%), Melilla (33,5%) y Baleares (37,5%).

Solo Canarias, Cantabria, Murcia y Navarra presentan proporciones más o menos iguales entre hombres y mujeres; mientras que la Comunidad de Madrid (67%) y La Rioja (55,6%) son las únicas autonomías en las que el número de candidatas mujeres representa una mayoría respecto a los hombres.

UP y Cs, los únicos con más mujeres candidatas

La imagen varía, de nuevo, al estrechar el cerco. Casi siete de cada diez provincias o circunscripciones electorales tienen una representación femenina en sus cabezas de lista menor al 50%.

Solo en Navarra, La Rioja, Tenerife, La Gomera, Madrid, Albacete y La Palma hay más candidatas que candidatos, con porcentajes que llegan a rozar el 90% en el caso de las dos últimas.

Por partidos, una vez más, ellas son minoría. Excepto Unidas Podemos —que según el territorio se presenta a los comicios junto a Izquierda Unida o Más País— y Ciudadanos, las principales formaciones que tienen representación en todo el país proponen a más candidatos que candidatas. Así, si los morados tienen una representación femenina del 65% y los naranjas del 63%; en el PSOE baja hasta el 44%, hasta el 41% en el PP, y apenas un 29% de mujeres en Vox.

Una "tercera jornada" imposible sin conciliación

"Desde los años ochenta hasta ahora se han ido incorporando mujeres a la política, pero aún no se llega a la paridad a pesar de medidas correctoras como las listas cremallera", incide a 20minutos Sílvia Claveria Alias, profesora del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III e investigadora especializada en la representación de la mujer en el poder ejecutivo en las democracias industriales avanzadas.

La brecha, señala, se hace mucho más evidente en los ambientes locales y en las primeras filas, como sucede con el caso de las candidatas autonómicas. "En el mundo local al final es un tipo de trabajo al que se le llama tercera jornada laboral que en muchas ocasiones no está remunerada. Hay que tener en cuenta que muchas veces las mujeres, aparte de su trabajo, cargan con los cuidados y las tareas domésticas. Con lo cual a menudo no se ofertan tanto por falta de tiempo", detalla Claveria.

Un pez que se muerde la cola

Pero hay también un elemento que propicia esta situación, y que en parte es consecuencia de esa falta de tiempo provocada por la falta de conciliación. "Ellas se ofertan menos, pero los partidos no las quieren ahí muchas veces. Porque no tienen tantas redes de contactos, ya que en ocasiones quedan excluidas porque los hombres aún socializan con hombres. La socialización todavía está muy dividida por género", precisa la experta, antes de añadir que esto, al final, implica que no estén presentes en momentos o reuniones informales en las que se toman las decisiones más importantes, como quién va primero en la lista y quién segundo.

Y esto lleva a un tercer punto clave. Hay ciertas características que se consideran buenas cuando las personifican los hombres, pero que sin embargo provocan rechazo si las aúnan las mujeres. "Si ellos tienen conductas más asertivas o incluso agresivas, se les da más foco, mientras a ellas no se les valora tanto o incluso les acarrea un efecto negativo", sostiene Claveria.

Además, añade, esta cuestión provoca que a veces se las seleccione en lugares donde es más difícil ganar. "Con lo cual es un pez que se muerde la cola, porque si se les pone en circunscripciones donde no es tan fácil ganar o se sabe que van a perder, luego, cuando se valora quién ha tenido más votos, siempre saldrá un hombre".

Cuotas horizontales

Con todo, Claveria asume que en los últimos años ha aumentado la presencia de las mujeres en estos puestos, sobre todo desde la ley de 2007 que hace que en las listas, por cada tramo de cinco personas, haya mínimo tres hombres y dos mujeres. Pero, una vez más, al llegar al primer puesto la brecha vuelve.

"Se habla a veces de que tal vez no solo se tengan que hacer cuotas verticales, sino horizontales. Sobre todo en comunidades con más de una provincia para que haya cierta igualdad entre candidatos y candidatas y que la representación sea más equilibrada en los parlamentos", sostiene la experta, quien incide en que es un asunto que debería reforzarse especialmente en los partidos más pequeños que reciben pocos escaños atribuidos a los primeros en la lista.

Llevar lo que afecta a las mujeres a la política

Más allá de ser una cuestión de justicia social, que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a puestos de decisión tiene consecuencias en los propios votantes. "Si ves que en los órganos decisivos hay personas de tu mismo género, etnia o edad, te ves más representado como ciudadano", asegura la profesora de la UC3M. Además, añade, propicia que se lleven a primer plano problemas que afectan a las mujeres y a los que quizás no se les estaba dando la importancia que requería. "Esto se ve sobre todo en partidos que no son tan proclives a impulsar políticas de igualdad de género, pero que aun así cuando hay representación de mujeres se dan muchos más discursos mencionando temas que las conciernen", argumenta.

Al final, no es más que poner sobre la mesa y abrir debates que nunca se habían abordado, aunque para Claveria es importante que no haya un solo tipo de mujer, sino "diversas mujeres con distintas características", para eliminar esa noción de que el mundo político está masculinizado y que las ciudadanas se vean interpeladas y, pro tanto, se impliquen más.

"De todos modos, se verá de aquí a unos años si realmente la feminización de la política hace que al final se acabe valorando menos, como pasa con otras profesiones (como la medicina), que cuando se feminizan se devalúan. Pero aun así, es algo crucial que debe abordarse", concluye.