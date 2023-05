Ibai Llanos confiesa haber perdido 12 kilos desde que comenzó su cambio físico: "Estoy en mi mejor momento"

Ibai Llanos ha entrado en una nueva etapa de su cambio físico, más motivado que nunca tras haber perdido ocho kilos en las últimas tres semanas.

El streamer quiere despejar todas las dudas que haya sobre su proceso para perder peso y ha publicado un nuevo vídeo en YouTube donde reflexiona sobre sus últimos meses y muestra su cambio de mentalidad.

La clave principal ahora de su entrenamiento es el fútbol. En concreto, la pequeña liga de fútbol que ha comenzado con sus amigos y compañeros en la que cada miércoles juegan un partido.

He perdido 12 kg estos últimos dos meses.



8 de ellos estas 3 últimas semanas.



Estoy en mi mejor peso de los últimos 3 años (tampoco era muy difícil)



Nuevo vídeo del cambio físico.https://t.co/6WKpGZXbY0 — Ibai (@IbaiLlanos) May 6, 2023

"He perdido 12 kilos estos últimos dos meses", ha reiterado en sus redes sociales: "8 de ellos, estas 3 últimas semanas. Estoy en mi mejor peso de los últimos 3 años (tampoco era muy difícil)".

"Mi último video fue algo controversial", se ha lamentado. "Mucha gente se lo tomó como que había dejado el cambio físico y simplemente fue unas semanas que estuve al 70%: si tenía que entrenar cuatro días, entraba dos".

"No lo he dejado", ha repetido. En el último mes, desde que incorporó el fútbol, ha cambiado sus entrenamientos y también sus dietas con un "plan estricto de déficit calórico que requiere fuerza de voluntad".

"A nivel de alimentación, he tenido un cambio de chip importante", ha asegurado. "Tenía muchas cenas y ahora he parado de ir y prefiero comer y cenar en casa lo que me toca porque tengo tendencia a pecar".

De hecho, el otro día durante la grabación de Disaster Chef aplaudieron su capacidad de no probar ninguno de los platos de los concursantes, esperando a la cena que tenía en casa.

"Queda mucho por haber, pero hay que celebrarlo", ha concluido, muy satisfecho con sus avances, deseando poder llegar a donde estaba, al menos, hace tres años.