La okupación sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país. Sin embargo, cuando, además, los okupas utilizan la violencia para conseguir sus objetivos, el conflicto se agrava.

Este lunes, Espejo Público se ha hecho eco del caso de un grupo de okupas violentos que han tomado las calles y varios edificios en Barcelona, donde campan a sus anchas portando hachas y otras armas. Así, el matinal ha podido hablar con un joven que fue agredido por los delincuentes.

Pese a que en un principio el joven no quería dar la cara por miedo a más represalias, finalmente, ha decidido aparecer en el programa de Antena 3: "Yo estaba en casa de un amigo hablando de un proyecto que tenía con él. Tras diez minutos de ruidos, golpes, gritos, música... les dije de malas maneras, es verdad, que se callasen ya. Que si yo no hago ruido por qué lo tenían que hacer ellos que, como tal, no son ni vecinos".

"En el rifirrafe veo que sale el cohete. Me iba a la cara y en un acto reflejo me cubrí con el brazo y me hizo una herida por la que me han dado seis puntos", ha agregado el joven, mostrando la cicatriz de la herida a la cámara para, además, señalar: " Llevan hachas. ¿Qué voy a hacer? Si no hace nada la Policía, yo menos".

"El que pase por ahí es víctima de esta gente, les da igual de dónde vengas", ha añadido el entrevistado que también ha destacado: "No podemos hacer nada. Ahora lo que hacen es ronda de vigilancia por fuera y dentro del edificio, a quien les apetece le tiran cosas... Es el pan de cada día. Yo a veces no salgo de casa por no recibir el acoso de esta gente".

Desde el plató del matinal, la abogada Beatriz de Vicente ha recomendado a todos los vecinos que presenten una denuncia en el juzgado de guardia aportando los vídeos y el parte médico de la herida por el cohete y, así, soliciten una medida cautelar urgente para echar a este grupo de okupas violentos: "Es absolutamente intolerable que un tío vaya con hachas y palos por la calle y estén todos atemorizados como si esto fuera el Oeste".

El joven ha recalcado que él denunció los hechos en el juzgado y el juicio está previsto para el mes de junio. Pese a esto, ha apuntado no tener muchas esperanzas en que las autoridades desalojen a los okupas: "La culpa de esto viene de arriba".