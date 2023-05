CSIF exige al Gobierno reabrir la negociación salarial y recuperar las pagas extra: "No nos trate peor que la patronal privada"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este lunes al Gobierno reabrir las negociaciones salariales para evitar que los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo y se queden "descolgados" frente a la subida de un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025 que patronal y sindicatos ultiman para el sector privado. "Exigimos a nuestra patronal que no nos trate peor que la patronal privada a los trabajadores de la privada", ha reclamado el presidente de CSIF, Miguel Borra, en una rueda de prensa en la que ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular registrada esta misma mañana para recuperar de forma íntegra las pagas extra de los funcionarios.

Borra ha recordado que los términos en los que CCOO y UGT están negociando un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para el sector privado son superiores a la revalorización salarial pactada con el Gobierno para los funcionarios a finales del año pasado. Dicho acuerdo, rechazado por CSIF y firmado por los mismos sindicatos que ahora negocian con CEOE y Cepyme, recoge una subida retributiva de un 2,5% para 2023 y de un 2% para 2024. "Nos llama la atención que son los mismos sindicatos que aceptaron un acuerdo con condiciones mucho peores para los empleados públicos", ha afeado el presidente de CSIF.

El sindicato de empleados públicos ha afirmado haber enviado una carta al presidente Pedro Sánchez pidiendo que se reabran las negociaciones en materia salarial y considera que su exigencia "toma más peso" en el contexto actual. "No puede ser que los empleados públicos sigamos perdiendo poder adquisitivo", ha denunciado Borra, que ha señalado que la subida salarial de los funcionarios será "un 60% inferior a la que va a haber en la empresa privada". "Exigimos que se reabra la negociación par que los empleados públicos no nos quedemos descolgados en las subidas salariales", ha reiterado.

Además, CSIF ha registrado este lunes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar de forma íntegra las pagas extra de los funcionarios, recortadas en 2010 como parte de las medidas para reducir el déficit público. El objetivo de la ILP es derogar el artículo uno del Real-Decreto legislativo 8/2010. "Es un medida extraordinaria que ya dura 12 años y supone un recorte en la paga extra de más de dos millones de empleados públicos", ha denunciado Borra. "En los últimos años, los empleados públicos hemos perdido un 20% de poder adquisitivo y ha llegado el momento de decir basta ya", ha agregado.

Desde CSIF cifran entre 500 y 1.600 euros anuales la cuantía que están dejando de cobrar los funcionarios, en función de su rango. En el caso de maestros y enfermeros, por ejemplo, la pérdida sería de 1.000 euros anuales, según el sindicato, que estima que los empleados públicos han dejado de cobrar 30.000 millones de euros durante los últimos doce años.

Una vez registrada la ILP en el Congreso de los Diputados, la Mesa tiene quince días para resolver. "Estamos convencidos de que la Mesa del Congreso resolverá con celeridad suficiente para poner en marcha la recogida de firmas", ha apuntado Borra. Y es que la ILP permite a la ciudadanía presentar iniciativas de ley sin ser representantes políticos, pero requiere reunir 500.000 firmas, algo que CSIF confía en poder lograr. "Vamos a conseguir las firmas necesarias para que se tramite", ha sentenciado el representante sindical.

No descartan más movilizaciones

El sindicato espera que la ILP prospere y que el Gobierno acceda a renegociar las subidas salariales. No obstante, advierten de que no descartan movilizaciones en caso de que el Ejecutivo no se siente a negociar. "No descartamos ninguna medida", ha afirmado Borra, que ha aludido como muestra a las últimas huelgas y concentraciones convocadas entre los funcionarios de Justicia y en la Inspección de Trabajo, además de la manifestación de policías de este sábado.

Desde el sindicato han mostrado también su "preocupación" por la "situación de conflictividad" en la que se encuentran las Administraciones Públicas, que a su juicio es consecuencia del deterioro en las condiciones laborales, de la pérdida de poder adquisitivo y de la falta de recursos humanos y materiales.