Francis Montesinos, detenido tras ser acusado de una agresión sexual a un menor

Francis Montesinos ha sido detenido por la Guardia Civil tras investigarlo por un supuesto delito de agresión sexual a un menor ocurrido el año pasado en la casa del modisto en Llíria, según informa Las Provincias.

La presunta víctima del afamado modisto, que entonces tenía 15 años, es el joven magrebí que extorsionó y amenazó al maestro costurero con difundir un vídeo íntimo que le comprometía. Tras visionar estas imágenes, la Guardia Civil ha decidido arrestar otra vez al diseñador.

El pasado octubre, unos encapuchados entraron en la vivienda y maniataron e inmovilizaron a todos los que se hallaban dentro.

El diseñador, de 71 años, tuvo que ser hospitalizado después del incidente, que le produjo un ataque de ansiedad. "Estoy mal, ha sido todo muy duro... Después de aquello y ahora te lo vuelven a mezclar", señaló Francis días después.

Según relató el diseñador, estaba sufriendo extorsiones por un vídeo que podría ser difundido. El 8 de septiembre, el diseñador recibió la visita de un menor de 15 años para extorsionarle con vídeo que el mismo había grabado y que perjudicaría a Montesinos de forma directa.

A partir de ahí, sufrió más asaltos en el interior de su domicilio y le llegaron a pedir medio millón de euros. "Comí con un amigo. Cuando este se fue, me quedé durmiendo y vinieron. Yo estaba durmiendo, me tocan la pierna y me sobresalto. Me dicen: 'o pagas o la próxima será diferente'. Lo tenían todo controlado perfectamente".

"Me sorprendió mucho despertarme de esa forma y ver que era él. Me puse muy mal, tuve que ir al hospital, se me puso la arritmia a tope", desveló.

También recordó otro asalto: "Hubo una tercera denuncia que fue un escandalazo. Dos encapuchados entraron a mi habitación, tiran todo por los aires y me dieron palazos. Estaba durmiendo, de repente le pegan un patadón a la puerta, la rompen... Ahora la situación es dura y difícil".

"Tengo en el teléfono pantallazos donde él dice que tiene 18 años, pero no lo sé...", dijo sobre el menor. "Puse a disposición de la Guardia Civil todo lo que tenía, incluido el vídeo. Ahora es cosa de ellos. Otra vez he caído en la trampa", se lamentaba Montesinos.