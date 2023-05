Quiénes podrán solicitar los nuevos avales del Gobierno del 20% de la hipoteca para la compra de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este domingo en una intervención durante la presentación de candidaturas en Santa Cruz de Tenerife la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de la primera vivienda dirigida a jóvenes y hogares con menores a cargo.

"La entrada de un piso no puede ser un muro infranqueable. La vivienda es un derecho", pronunciaba el presidente del Ejecutivo central durante su intervención. Una medida que trata de dar respuesta a "la emergencia habitacional" y que será aprobada previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros.

Cuáles son los requisitos

La medida está destinada a jóvenes menores de 35 años que cuenten con unos ingresos anuales inferiores a 37.800 euros. Este límite de dinero se elevará al doble si se trata de una pareja.

También estará dirigida a familias con niños a cargo. En ambos casos, otro de los requisitos es que estén buscando la compra de una vivienda por primera vez. En el caso de las familias, no habrá límite de edad para solicitar estos avales, aunque los ingresos no deberán superar los 37.800 euros. No obstante, esta cantidad se ampliará en el caso de familias monoparentales.

"Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras prioridades", ha remarcado Sánchez tras anunciar la línea de avales, la cual considera necesaria cuando en España los jóvenes y las familias que "tienen dificultad cuando van a un banco para tener la entrada y para poder hipotecarse y comprar su vivienda".