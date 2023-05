Quienes son Wild Youth, representantes de Irlanda en Eurovisión 2023

La banda Wild Youth serán los representantes de Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'We are one'. El grupo fue escogido en el certamen nacional organizado por la televisión irlandesa para seleccionar a su representante.

Según publica la web de Eurovisión, esta banda se formó en 2018 en Dublín, combinando ritmos de pop y rock. Han lanzado multitud de canciones exitosas y han sido teloneros de cantantes de éxito internacional como Niall Horan, Lewis Capaldi y Zara Larson.

Ahora, la banda compuesta por Conor O'Donohoe, David Whelan, Edward Porter, Callum McAdam buscará brillar y vencer en Eurovisión 2023, consiguiendo la octava victoria en el certamen para Irlanda.