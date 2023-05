Gastos vampiro, IPREM, reduflación, hipoteca inversa... los españoles revelan a pie de calle sus conocimientos sobre economía doméstica

A menudo escuchamos términos económicos y nos vemos afectados por ellos, sin embargo, a pesar de que forman parte de nuestro día a día, en la mayoría de ocasiones no sabemos con exactitud su significado. Al preguntar a los españoles por la definición de conceptos como Euribor, hipoteca inversa o gasto hormiga, la respuesta es casi siempre la misma: "Me suena, pero no sabría definirlo".

Para saber cuánta educación tienen los ciudadanos sobre economía financiera, 20minutos ha salido a la calle en busca de respuestas. Entre una oleada de "no lo sé", "no tengo ni idea" o "ni me suena", algunos de los ciudadanos se atreven tímidamente a explicar de qué se trata cada término.

Al escuchar gasto vampiro (desembolsos 'silenciosos' que normalmente son inesperados) muchos de los entrevistados deciden apelar al humor, no sin antes reconocer que no conocen su significado real. "Es el que tiene el vampiro cuando comprar sus accesorios para matar a la gente y chuparles la sangre", ironiza un joven. Otros, por el contrario, hacen divagaciones erróneas: "Me imagino que es un gasto que después no tiene recuperación o que se pierde completamente".

Entre los términos que más éxito tienen se encuentran Euribor (interés al que los bancos de la zona del euro se prestan el dinero entre ellos). Una pareja de jubilados dicen saber de qué se trata el primero de los conceptos por cercanía. "Hombre el Euribor sí, se lo vas a decir mi chica... lo que le van a dar a ahora con la hipoteca", comenta la mujer. En cuanto a la tarjeta revolving, una de las entrevistadas explica que se trata de una "tarjeta que con la que se te devuelve un tanto por ciento de lo que gastas"

El que da con el significado de gasto hormiga es un joven que explica que son "gastos pequeños que igual no te das cuenta de que los tienes y están ahí al final". De manera más satírica, otro de los entrevistados explica lo que es una hipoteca inversa: "Eso es cuando un abuelete dice 'voy a hacer una hipoteca inversa y a vivir, me voy de crucero por ahí porque voy a hipotecar de manera inversa mi casa'".

El 'IPREM', el 'TIN y TAE' y la 'reduflación' no corren la misma suerte, ninguno de los entrevistados consigue dar con la definición correcta. No obstante, la mayoría de ellos contestan de manera contundente y equivocada que el último término es "lo contrario a la inflación". La reduflación ocurre cuando las empresas, en vez de subir sus precios reducen el contenido de su producto, haciendo que los consumidores paguen lo mismo por una cantidad menor.

Al escuchar TIN (porcentaje fijo que se pacta como concepto de pago por el dinero prestado) y TAE ( tasa que indica el rendimiento efectivo de un producto), lo único que les viene a la cabeza es "interés". Sin embargo, al escuchar el acrónimo IPREM (índice de referencia para la concesión de ayudas), se quedan sin palabras.

Ante la falta de conocimiento, una de las entrevistadas más jóvenes habla de la necesidad de enseñar estos conceptos dentro de las aulas. "Hay que estudiar economía en los institutos, creo que es importante", concluye la chica.