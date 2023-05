El mensaje de Kiko Matamoros a Makoke que pone en peligro su relación con Marta López: "Te pido que no lo cuentes"

Fiesta prometía una bomba durante todo el programa de este domingo que pondría en peligro la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Se trataba de un mensaje que había llegado hasta el espacio de Telecinco, presentado por Emma García, que "siembra dudas sobre uno de ellos" y "deja clara la traición de un miembro de la pareja".

"Es un mensaje al cual yo he tenido acceso, que va a sembrar muchas, muchas dudas. La persona que manda el mensaje es Kiko Matamoros y quien lo recibe es su exmujer, Makoke", sorprendía Aurelio Manzano, que fue quien había tenido acceso a él.

"La verdad es que todo esto no me ha hecho ninguna gracia, pero sí que reconozco que ese mensaje existe, yo creo que Marta no sabe de su existencia y que le molestará cuando lo sepa", reaccionó la ex de Kiko, que explicó que se lo enseñó al periodista porque está harta de que el padre de su hija hable mal en los platós de televisión no solo de ella, sino también de su relación.

"La realidad no es la que él quiere mostrar, y ya estoy harta de que se hable de mi boda con burla y con sorna,", dijo molesta la colaboradora.

"Yo me casé enamorada y nuestra relación no es tan mala como él quiere hacer creer, nosotros nos casamos después de 18 años de relación, el problema es que a los diez años hubo una ruptura y eso él nunca lo superó, yo estuve durante años pagando una penitencia, nos debimos haber separado entonces y no intentar arreglarlo, pero él insistió en estar conmigo durante años", dijo Makoke, que insistió en que, lejos haberla olvidado, Matamoros estuvo mucho tiempo pensando en ella e intentando regresar a su lado.

El mensaje, enviado por Kiko a Makoke en verano de 2019, cuando fue ingresado por un problema de salud, y ahora mostrado por el programa, decía esto: "No sé cómo saldré de esta... Ni lo que me espera por delante. Estos días me he acordado bastante de cuando los tiempos fueron buenos y te he podido recordar de la mejor manera. Te ruego que no le cuentes nada a nadie de este mensaje. Aquí cada uno interpreta las cosas a su manera y estoy harto ya de muchas cosas. Un beso".