'Supervivientes' expulsa a su último concursante antes de la unificación: "Sé que no habrá gustado, pero yo soy así"

Este domingo, Supervivientes vivía su expulsión más crucial. Diego, Jaime y Artùr se enfrentaban a la decisión de la audiencia y lo hacían justo antes de llegar a la ansiada unificación, de la que solo dos podían formar parte y reincorporarían al grupo como concursantes de pleno derecho.

Y, como vaticinaban muchas quinielas, finalmente era Diego el eliminado del concurso. "No pasa nada", se resignaba el gallego, al conocer la decisión del público. "Yo creo en el destino, está todo escrito. Como dice mi padre, para atrás ni para coger carrerilla. Me voy muy orgulloso, con la cabeza arriba, me lo he pasado genial", aseguraba.

Según su opinión, tanto la expulsión del jueves como la del domingo se debe al conflicto de Yaiza en el que él se vio envuelto. "Como dije ya el otro día, le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo", se volvió a explicar.

"En este caso el conflicto era con la pareja de un amigo mío y lo volvería a hacer una y mil veces. Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así, no puedo cambiar", concluía Diego antes de abandonar el concurso definitivamente.