Risto Mejide se reconcilia con su madre tras cuatro años sin hablarse: "De las mejores decisiones de mi vida"

Coincidiendo con el día de la madre, Risto Mejide ha querido aprovechar la ocasión para desvelar que se ha reconciliado con la suya. El publicista, que según contó él mismo, no se hablaba con su progenitora desde hacía cuatro años, por fin se ha reconciliado con ella e Instagram ha sido testigo del texto en el que así lo certifica.

"De las mejores decisiones de mi vida: reconciliarme con mi madre", ha escrito el publicista. "Gracias, mamá. Como te he puesto en la dedicatoria: Te quise, te quiero y te querré. Jamás lo olvidemos. Feliz día de la madre", ha detallado, junto a una imagen de ambos junto al nuevo libro del escritor, titulado Dieciséis notas.

Hay que recordar que fue el propio Risto quien desveló en Viajando con Chester que su madre no conocía a la hija que tiene con Laura Escanes, Roma. "Con mi madre hace cuatro años que no me hablo", revelaba durante su entrevista a Máximo Huerta.

"No conoce a mi hija. Creo que se lo debo a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa. Tiene una abuela y eso entra en conflicto", expresaba entonces Risto, que echaba la culpa a "una bronca muy gorda" que habían tenido.

Precisamente Huerta ha sido uno de los primeros en reaccionar a la publicación. de este domingo. "No sabes cuánto me alegro. Y recuerdo ese primer mensaje. Castillo y amigos en un sofá", escribe el periodista y escritor, haciendo referencia a la entrevista en el programa de Cuatro en la que el publicista ya dejaba claro una intención que hasta ahora no había confirmado.