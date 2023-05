Desvelan cómo es el 'casting' de 'La isla de las tentaciones': test psicológicos, preguntas por separados y una videollamada

El paso de Naomi y Adrián por La isla de las tentaciones 6 fue de todo menos tranquila. Ambos cayeron en la tentación con Napoli y Keyla, respectivamente, y decidieron volver a España solteros.

Pero la pareja se ha dado una segunda oportunidad. Y es que seis meses después le contaron a Sandra Barneda cómo han conseguido limar asperezas y olvidar los errores cometidos durante su estancia en República Dominica.

"Lo pasé muy mal. Pensaba que lo tenía superado, pero verlo… En el fondo no me esperaba que fuera a caer", recordó la joven mientras veía algunas imágenes de las que incluso en algunas apartaba la mirada. "Es inevitable pensar en lo que ha pasado. Venía aquí pensando que lo tenía superado", le comentaba Adrián, que no podía evitar llorar cuando le pusieron vídeos sobre su paso por el reality.

Precisamente ese fue el último paso de su andadura en el programa de Telecinco. Los primeros, esos que detallan cómo empezó su participación en él, los ha contado recientemente Naomi en sus redes.

"Yo estaba tan tranquila de viaje en México con una amiga y me llega un mensaje directo en Instagram de una chica que me decía que le gustaba mi perfil y que si me podía llamar", relata Naomi, que desvela que se puso en contacto con ella nada más llegar a España, oliéndose que se trataba de este programa. Eso sí, pensaba que no los iban a seleccionar para participar en él.

Así, la exconcursante ha desvelado cómo fueron esos primeros contactos con el programa en los que les mandaron muchos test psicológicos, diferentes tipos de preguntas que tenían que rellenar por separado, luego hicieron una videollamada y, por último, acudir a Madrid para hacer el casting presencial.

Según cuenta Naomi, ella gustó más que su pareja en esta fase. "Tú nos encantas, pero a Adrián lo vemos muy flojo. Métele caña", recuerda la conocida concursante.