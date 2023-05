Ayuso alude a las viviendas de Yolanda Díaz y Mónica García: "Quiero que los ciudadanos vivan como los líderes de la izquierda"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a las viviendas de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la candidata de Más Madrid a la Presidencia regional, Mónica García, y ha sostenido que lo que ella quiere es que "los ciudadanos vivan como los líderes de la izquierda".

Así lo ha señalado, durante un acto de agradecimiento a interventores y apoderados del PP de Madrid, en el Parque del Ocio, en Torrejón de Ardoz, donde ha hecho hincapié en que la vicepresidenta vive en "una casa de 443 metros cuadrados pagada por todos". Además, ha indicado que cada vez que se actualiza "la página" de los bienes de García "aparecen tantos pisos como los que promete" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no lo critico porque yo no promuevo la cultura de la envidia, yo promuevo la cultura del trabajo. Por tanto, quiero que a todo el mundo le vaya como a los líderes de la izquierda. Esa es una de mis máximas en esta legislatura", ha señalado.

También ha criticado que este domingo se conociese que el exministro y líder del PSC, Salvador Illa, "cuando llegó" al cargo del Gobierno de España "se acababa de comprar una vivienda" pero decidiese utilizar "la del Ministerio de Sanidad sin necesitarlo". En este punto, le ha advertido que tenga cuidado con su vivienda porque "se la pueden expropiar sus propios compañeros de gobierno".

En todo caso, ha insistido en que le da igual que tenga una vivienda o cinco pero ella lo que quiere es que "el resto de los ciudadanos vivan como los líderes de la izquierda". "Si no se trata de que a los demás les vaya peor, sino se trata de que a todos nos vaya mejor", ha declarado.

Alerta de la "España de Sánchez"



Por otra parte, ha vuelto a hacer una radiografía de la situación de "la España de Sánchez". Así, ha alertado de que los agresores sexuales beneficiados por la ley del 'solo sí es sí' "ya superan los 1.025 y las 105 excarcelaciones", de que Europa ha dado "la voz de alarma" porque el presidente está "blanqueando la corrupción como pacto con sus aliados", de que el Ejecutivo "no dará los datos de paro reales antes de las elecciones" y de que el Gobierno vasco haya empezado a dar "los primeros permisos especiales a los presos".

Además, ha censurado que Sánchez se gaste "mil millones de euros de más en las pensiones por no coordinarse con el INE" y que la industria "se debilite". "Como vamos de tres en tres escándalos y de tres en tres chapuzas diarias no abarcamos a todo y como los ciudadanos están realmente preocupados por sacar adelante sus proyectos, a sus familias, a sus negocios, no están y no pueden estar a recordar cada vez que este Gobierno comete cualquier tipo de atropello", ha lanzado a continuación.

Para Ayuso, desde el Ejecutivo saben que se traga "con todo" y que tienen "barra libre" después que hayan roto "el listón de la inmoralidad pactando con quienes pactan" y de que pese a lo sucedido "en estos cinco años" no hayan tenido ninguna manifestación para "pedir empleo y acabar con el problema de los autónomos".

Ante esto, la jefa del Gobierno regional ha remarcado que España les preocupa y ha sostenido que tienen la obligación no solo de gestionar sino de "defender un modo de ver la vida". "Nosotros la vemos de una manera generosa, abierta, libre, brava, ante la adversidad, donde no nos gustan las chapuzas, donde no nos gusta el sectarismo, y donde cada uno vota lo que quiere, decide cómo quiere llevar su vida", ha apostillado.

En este sentido, ha reiterado que desde la autonomía no hacen "ingeniería social" sino que lo único que quieren es que la gente "conviva" y sobre todo que sienta que merece la pena estar en ella.