De sintecho a millonaria en un instante: el golpe de suerte que ha cambiado la vida a Lucia Forseth

La vida de una mujer estadounidense ha cambiado por completo: tras seis años sin un techo donde vivir, Lucia Forseth ha ganado cinco millones de dólares tras rascar un billete de lotería de California.

El golpe de suerte llegó cuando Forseth fue a un centro de Walmart de Pittsburg, al noreste de Oakland, para un cambio de aceite. En ese momento decidió comprar un boleto de lotería, pero entonces no se imaginaba que le aguardaba un premio millonario.

"Solo compré un billete", señaló la afortunada según un comunicado de prensa de la Lotería de California. "Cerré los ojos y elegí ese, y ganó. Primero pensé que había ganado un billete gratis, pero lo comprobé y decía que había ganado 5 millones de dólares", reconocía.

"Nunca piensas que tienes la oportunidad de ganarlo, es simplemente aleatorio", añadió Lucia, quien ha sido la tercera ganadora del premio del rasca californiano denominado '2023' en lo que va de año, de los que aún quedan dos billetes de 5 millones de dólares.

Las probabilidades de ganar este juego son de 1 entre 3.088.854, según la Lotería de California. Gracias a esta agradable casualidad, la ganadora podrá comprarse una casa e invertir el resto del dinero: "Hace seis años no tenía casa. Este año me caso, me gradúo y gano 5 millones de dólares. Nunca pensé que le pasaría a alguien como yo".

"Escuchar una historia de éxito como ésta demuestra el impacto positivo que tienen nuestros juegos tanto en los ganadores como en las escuelas", ha señalado por su parte Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California.