Una presentadora de noticias se rompe en directo al anunciar que sufre cáncer de mama

Una presentadora de informativos de una cadena estatal en Iowa (Estados Unidos), no pudo evitar emocionarse al anunciar en directo y ante las cámaras que había sido diagnosticada con un cáncer de mama.

Calyn Thompson se echó a llorar cuando anunció el diagnóstico, curiosamente solo unos meses después de que hiciera un reportaje sobre mamografías para el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

"Poco sabía que la entrevista presagiaría el comienzo de mi propio viaje", dijo Thompson, que recibió el diagnóstico dos semanas después de cumplir 28 años. La periodista explicó estos detalles a los televidentes de OMS 13 News el pasado miércoles por la mañana.

Thompson se emocionó cuando le dijo a los espectadores que había algunos días en los que "no tenía ganas de levantarse", pero se sintió obligada a abrirse con la esperanza de ayudar a los demás.

"Si puedo ayudar a una sola persona, valdrá la pena", dijo la emocionada periodista a su audiencia televisiva.

Calyn Thompson empezó así su intervención: "Cada día nos dan la bienvenida a sus hogares para que podamos compartir las historias de los demás. Rara vez somos nosotros de quienes se trata la historia, pero quería compartir algo personal con ustedes que está sucediendo en mi vida".

"El pasado noviembre, me diagnosticaron cáncer de mama. Mi equipo médico confía en que es tratable y curable, y yo confío completamente en mi equipo médico", dijo la periodista.

Deteniéndose por un momento, se disculpó con los espectadores y dijo: "Lo siento, no pensé que me emocionaría". "He completado seis tratamientos de quimioterapia, y es un alivio tener ese obstáculo detrás de mí", dijo.

"Fue un shock cuando descubrí que tenía cáncer de mama. Y, sinceramente, me llevó varias semanas procesarlo". "He aprendido que el cáncer no discrimina; no con la edad ni con la profesión, le puede pasar a cualquiera", prosiguió.

"No pospongan las evaluaciones preventivas. Y si nota que algo no está bien como me pasó a mí, por favor vaya a que su médico lo revise. La detección temprana salva vidas", dijo.

"Ayudar a comenzar el día cada mañana es una responsabilidad que no tomo a la ligera, y no saben cuánto me han estado ayudando estos últimos cinco meses", prosiguió la periodista.

"Hubo algunas mañanas en las que no tenía ganas de levantarme e irme, pero me han ayudado a encontrar la fuerza para llegar aquí y dar la noticia", dijo Calyn Thompson, entre lágrimas.

"Venir a trabajar todos los días ha sido la sensación de normalidad y propósito que necesitaba para superar este viaje médico", añadió. También agradeció a sus compañeros de trabajo por ser "un apoyo, cariñosos y comprensivos" a lo largo de su viaje.

Thompson terminó revelando que se sometería a una cirugía a finales de este mes y que se tomaría unas semanas de descanso para recuperarse.