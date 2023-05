El público de 'Tu cara me suena' arrebata la victoria a Alfred García

Durante la noche del viernes, Alfred García se proclamó vencedor en el voto del jurado de Tu cara me suena. El 'triunfito' logró un pleno de 12, colocándose en el podio de los concursantes, aunque aún quedaba por saber el voto decisivo del público.

Míriam Rodríguez consiguió la máxima puntuación de los asistentes, quedando en un empate a 23 puntos con Alfred. El voto del público era el que desempataba, por lo que la cantante consiguió ganar la sexta gala del programa.

"Muchísimas gracias, de verdad", decía entre lágrimas la gallega. "Me hace muchísima ilusión y me lo estoy pasando genial", agradeció desde el centro del escenario antes de repetir su actuación, donde imitó a Adele con Easy on me.

Como en cada gala, la ganadora tuvo la oportunidad de donar los 3.000 euros del premio a la asociación sin ánimo de lucro que eligiera: "Este dinero va para FAST España, creada por padres y madres de niños con síndrome de Angelman".