Jordi González, uno de los presentadores históricos de Telecinco, sin contrato desde hace un año con Mediaset

El presentador Jordi González deja de tener contrato con Mediaset España, el grupo audiovisual del que ha formado parte durante más de 20 años. Según el medio Tvienes, hace ya más de un año que el emblemático presentador no estaría vinculado con la cadena.

Desde su última aparición en Telecinco con el programa Secret Story en el último trimestre de 2021, el presentador catalán no se ha pronunciado acerca de su permanencia en la cadena. Sin embargo, tal y como él mismo afirmó en su cuenta de Twitter en febrero de 2022: "La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien".

La salida del exconsejero delegado del grupo, Paolo Vasile, no estaría relacionada con la finalización del contrato de Jordi González. De esta forma, el presentador catalán no habría coincidido con la nueva directiva del grupo audiovisual Mediaset, cuyo relevo tuvo lugar en enero de este año.

Mediaset cancela 'Sálvame'

Mediaset ha puesto fin a Sálvame, uno de los programas históricos de la cadena y la estrella de las tardes de Telecinco. Con la marcha de este programa después de 14 años en antena, figuras emblemáticas como Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Belén Esteban vivirán cómo el programa que les aupó ve su fin.

La última emisión, según ha adelantado El Mundo, tendrá lugar el próximo viernes 16 de junio. Sin embargo, aún la cadena no ha hecho público el comunicado acerca de la eliminación del programa de las tardes. Con esta cancelación, será Ana Rosa Quintana la que tomará el relevo dejado en la parrilla televisiva de las tardes de Telecinco.