Albano, sobre la desaparición de su hija Ylenia: "Yo pertenezco a las aguas', dijo, y se zambulló en el río"

"El dolor era terrible. Pensé que Dios me había abandonado. Y con el dolor creció una voz que decía: 'Al bano, termina con todo'". El cantante italiano ha concedido una entrevista al Corriere della Sera con motivo de su 80 cumpleaños. En ella echa la vista atrás para recordar el peor momento de su vida: la desaparición de su hija mayor, Ylenia, hace casi 30 años y las consecuencias que esa tragedia tuvo en su matrimonio con Romina.

"Reconstruí esa noche hora por hora. Hablé con testigos. Conocí a Masakela, quien también había estado en prisión, pero negó cualquier culpabilidad. Interrogué a la última persona que la vio, el guardián del puerto. Estaba sentada junto al río y él le advirtió; 'No puedes quedarte aquí'. Pero Ylenia no se fue. El guardián insistió y entonces ella le dijo: 'Yo pertenezco a las aguas', y se zambulló en el río", relata Al Bano al diario. El artista asegura que entonces entendió que le estaban diciendo la verdad porque su hija solía utilizar esa frase cuando era pequeña antes de meterse en el agua. "Pero el Misisipi no perdona", sentencia.

Al Bano asegura que Romina nunca quiso aceptar aquella versión. "Pero así fue", afirma. El cantante asegura que aquello no fue lo que puso fin a su matrimonio, porque la actitud de su mujer con él hacía tiempo que había cambiado, pero tampoco ayudó a que la pareja siguiese unida. "Me rompes el tímpano", cuenta que le llegó a decir sobre el escenario.

Sobre su hija, el italiano añade que les acompañó a Moscú y a Estados Unidos, donde rodaban un documental. "Por eso fuimos a Nueva Orleans y allí tuvo su fatídico encuentro" con un hombre llamado Masakela. Según el cantante, Ylenia se había trasladado a Belice previamente con el fin de escribir un libro y durante su estancia en el país sudamericano "vivió en una choza amenazada por un hombre". Por eso "decidió volver a Nueva Orleans".

La historia de Ylenia ha generado muchos rumores, llegando sostenerse la teoría de que no murió aquel día de enero de 1994 y que seguía viva. Al Bano siempre ha intentado rebatir esas manifestaciones y esta entrevista es una forma más de intentar poner fin a especulaciones que tanto daño le han hecho.