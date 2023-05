Tenso enfrentamiento entre Lydia Lozano y María Patiño al ocultar información sobre Anabel Pantoja: "Estás para ingresarte"

Sálvame ha vivido un tenso momento este viernes. Y es que algunos colaboradores han empezado a sospechar de que las tertulianas más cercanas a Anabel Pantoja estarían ocultando información sobre ella.

"¿Qué estáis tapando las amigas? Que lleváis mucho tiempo así", ha lanzado Kiko Matamoros, al que se ha unido Carmen Alcayde. Las aludidas, Gema López, María Patiño y Lydia Lozano se han defendido, desembocando en un conflicto entre dos de ellas.

Refiriéndose a las acusaciones de Matamoros, Lozano se ha defendido: "Te enseñé las conversaciones y no había ninguna de Yulen, ya está bien". "¿Y el chat de la mentira dónde está?", le ha señalado Kiko, haciendo referencia al grupo de Yulen Pereira con sus amigos. Acto seguido, Patiño le ha preguntado por ese chat, y la aludida ha asegurado verlo, pero no tenerlo.

"No seas tramposa", le ha pedido la presentadora. "Todo se lo pasé a dirección", ha repetido Lydia. Por los gritos de su compañera, Patiño le ha pedido: "No me lleves al límite". "Tú a mí no me has enseñado el chat", le ha indicado entonces la conductora de la tertulia. "¿Qué no te lo he enseñado?", le ha recriminado Lozano, alterada.

"Hombre, por Dios. Entonces hay que ingresarte ya", le ha espetado Patiño a su compañera. "¡Estás para ingresarte tú!", se ha defendido Lozano. "Lo que pusieron en el pantallón no era el chat", ha defendido la presentadora, intentando mantener la calma. No obstante, se ha desatado en plató una tensa situación y ambas se han retirado para hablar con el director.

"Me enseñó dos pantallazos que no representaban la conversación de un chat", ha explicado Patiño pasados unos instantes. Sin embargo, no ha convencido a Lydia Lozano, quien se ha vuelto a alterar. Finalmente, David Valldeperas ha tenido que interrumpirla para continuar con el programa.