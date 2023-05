El fin de semana de tormentas da paso a nuevos episodios veraniegos y los expertos avisan: "Se cierra el grifo otra vez"

Después de un mes de marzo de récord, oficialmente reconocido como el segundo más cálido y seco del siglo XXI, se ha podido ver como la tendencia en el mes de abril ha sido la misma. El cuarto mes del año también ha sufrido temperaturas veraniegas que han llegado a alcanzar los 38 grados en algunas zonas del sur peninsular. A pesar de esta anomalía térmica, los expertos apuntan a que esta situación podría continuar.

Sin embargo, este primer fin de semana de mayo será para España como un oasis en medio del desierto. El sábado estará protagonizado por los chubascos, las tormentas y un descenso de temperaturas. Por su parte, el domingo también estará pasado por agua, aunque las precipitaciones serán de menor intensidad.

Como consecuencia, este último día de la semana comenzarán a subir las temperaturas máximas, que llegarán a alcanzar los "30ºC en el Valle del Guadalquivir", según informó Ricardo Torrijo, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El lunes se acaba este episodio 'fresco' y "se cierra el grifo otra vez", según ha explicado José Antonio Maldonado, experto meteorólogo de Meteored, a 20minutos.es. Como consecuencia, las previsiones para el inicio de la semana próxima indican que las temperaturas "vuelven a subir". Tanto es así que durante miércoles y jueves podrían alcanzarse los 37ºC o 38ºC en el sur peninsular, con especial probabilidad en las provincias de Córdoba o Sevilla.

Los expertos advierten

A pesar de este episodio con "temperaturas veraniegas" que se podría vivir durante miércoles y jueves, las previsiones para los siguientes días no son mejores. Según ha aseverado Maldonado, los pronósticos de cara a los próximos meses de verano no son buenos y las precipitaciones "a corto o medio plazo no se ven".

Por tanto, las afirmaciones de los expertos hacen presagiar que, sin precipitaciones a la vista, el verano podría ser muy duro. Asimismo, estas se dan en un contexto donde el cambio climático se antoja como un fenómeno cada vez más probable.

Asimismo, a estas circunstancias se le suma el famoso fenómeno de El Niño, que suele asociarse a "un aumento del calor, las sequías o las precipitaciones en distintas partes del mundo", según aseveró La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).