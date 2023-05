La relación de Ginés Corregüela y Yaiza Martín es uno de los puntos más importantes de la actual edición de Supervivientes. La canaria está siendo protagonista de los platós de Telecinco tras su expulsión del reality y han sido muchos los testimonios que han hablado negativamente de ella. Sin embargo, este viernes ha conectado por primera vez la hermana de Ginés.

El reportero José Antonio León ha hablado con Luisa María, una de las hermanas del superviviente. El programa le ha preguntado por Yaiza nada más comenzar la entrevista. "No me gusta", ha expresado la familiar.

Sobre su hermano, Luisa María ha detallado: "Nosotros supimos que se iba dos o tres días antes. Era su sueño. Y lo que ha hecho me ha parecido muy mal. En el programa al principio mos gustaba, pero cuando entró su novia ya no nos gustó".

"Ahora no nos gusta su comportamiento porque está muy influenciado por ella", ha manifestado. "Es que no es él, no le reconocemos", ha defendido la hermana de Ginés. Por otro lado, la invitada ha asegurado que Yaiza no gusta a nadie de la familia.

En cuanto a la relación entre la canaria y su hermano, Luisa María ha sido clara: "Ella lo querrá a su manera. Yo creo que no". Sin embargo, no opina "que le dé la patada tan pronto". "Mi madre lo está pasando muy mal, porque no era así", ha insistido.

"Si fuera le diría que espabile, que centre su concurso donde tiene que centrarlo, y aquí lo esperamos para las buenas y malas, que somos hermanos y le queremos con locura", ha lanzado Luisa María. Por otro lado, ha negado conocer las infidelidades de Ginés.

"Lo que sé es que mi hermano siempre ha sido muy desastre, es muy trabajador, pero no sé que no haya estado en los cumpleaños de sus hijas", ha explicado. La hermana ha defendido al superviviente: "Es un hombre muy despreocupado, pero ha estado ganado su dinero y a su familia no le ha faltado de nada"