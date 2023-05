La misión europea que analizó las políticas de Igualdad destaca la "alarma social" por las rebajas de penas a agresores con el 'sí es sí'

El Parlamento Europeo ya tiene una primera conclusión tras su visita al país para analizar las políticas desarrolladas en materia de igualdad: España es un país a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género, pero era "necesaria" una reforma de la ley del 'solo sí es sí' ante la "alarma social que generaron las rebajas de condenas a agresores sexuales, que superan ya el millar según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A finales de febrero, poco después de que el PSOE registrase su iniciativa para modificar la ley de libertad sexual —la del 'solo sí es sí'—, siete miembros de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo viajaron hasta Madrid para evaluar las políticas de igualdad de género en España, así como recabar información sobre la polémica ley del 'sí es sí', las iniciativas sobre cuidados y dependencia, y la lucha contra la trata y la explotación sexual.

Pero el foco se lo llevó la ley impulsada por el ministerio de Irene Montero. La conclusión, entonces, fue clara respecto a la norma que finalmente sí acabó modificándose con el rechazo del ala morada del Ejecutivo a finales de abril: había que abordar las "posibles lagunas" que se pudieran generar con su entrada en vigor en septiembre, "cuanto antes". Y así lo ha reafirmado la comitiva europea en el borrador del informe de la misión, al que ha tenido acceso 20minutos.

"Se necesita un cambio urgente de la ley del 'sí es sí' debido a sus efectos no deseados y a la alarma social que generó en España", reza el documento que todavía no es definitivo, pues está abierto a comentarios hasta el próximo 12 de mayo para que pueda votarse en su conjunto en la comisión del 24 del mismo mes.

Con todo, el informe preeliminar, que aglutina una veintena de páginas con comentarios sobre otras iniciativas, asegura que la propia titular de Igualdad, Irene Montero, "reconoció" durante la reunión "su preocupación por la reducción de las penas", pero también alertó del "riesgo de volver al sistema que existía antes de la aprobación de la ley". Se refería entonces Montero a la reforma socialista que arrancaba su tramitación en el Senado, y que, ya en vigor, ha vuelto a introducir la violencia y la intimidación como subtipos agravados para computar penas de hasta dos años más de prisión cuando concurran.

El documento recuerda igualmente que la jefa de la misión ya afirmó durante su visita en la que se reunió con miembros del Gobierno, parlamentarios, jueces y otras organizaciones que, en todo caso "atacar a los jueces no es el camino" para enmendar las rebajas de condena a agresores sexuales en aplicación de la ley más favorable para el reo. "Otras diputadas consideraron que esto es un posible ataque a la democracia", resalta, el texto, que añade que otros miembros destacaron, sin embargo, que la ley supone "un punto de referencia con su reconocimiento de la indispensabilidad del consentimiento".

"También se expresaron preocupaciones sobre los efectos de la aplicación de la ley trans", añade en sus conclusiones. El informe, elaborado por la presidenta de la delegación, Elzbieta Lukacijewska, recibirá en la próxima semana enmiendas de las europarlamentarias de distintos partidos políticos, por lo que en ningún caso es vinculante.

No solo el 'sí es sí'

Encabezada por Lukaciejewska, la misión estuvo compuesta por las españolas Rosa Estaràs (PP), Lina Gálvez (PSOE) y Soraya Rodríguez (Ciudadanos), junto a la popular chipriota Eleni Stavrou, la socialdemócrata sueca Carina Ohlsson y la sueca de los Verdes Alice Bah Kuhnke. También participaron, aunque como acompañantes, las españolas Margarita de la Pisa (Vox) y María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos).

Las cinco españolas redundaron entonces en la polémica en torno a la ley a raíz de las revisiones de condenas a agresores sexuales, pese a que, tanto la del PSOE como la de Podemos insistieron en que la ley del 'solo sí es sí' no fue el único asunto debatido en esos tres días. Así lo aseveró la eurodiputada socialista Lina Gálvez, quien recalcó que la norma responde a "las obligaciones que tenemos como país con el Convenio de Estambul" y con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Es verdad que la misión llega en un momento en el que hay una alarma social, y se ha derivado o ha tenido mayor importancia de la que podría haber tenido en otros momentos", precisó en declaraciones a los medios.

"Que la ley del 'solo sí es sí' haya ocupado la centralidad de buena parte, ya no de las reuniones, sino de las preguntas formuladas por las personas que formaban parte de la misión, no quita que el objetivo no era ese", recalcó también Eugenia Rodríguez, la eurodiputada de Podemos.