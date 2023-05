Valdebebas, Sanchinarro, Montecarmelo, Las Tablas o el Ensanche de Vallecas tiene dos cosas en común. Todos son Programas de Actuación Urbanística, más conocidos por sus siglas como PAU. Y en todos ellos Ciudadanos acabó por delante del PP tras las elecciones municipales de 2019. Casi cuatro años después, a escaso un mes de que los madrileños acudan de nuevo a las urnas, la realidad pinta de un color muy diferente. El cinturón naranja que le salió a Madrid en estos desarrollos urbanísticos parece destinado a cambiar de color, en vista a la deriva hacia la desaparición que han tomado los liberales en la práctica totalidad del país. Esto deja un botín de miles de votos a los que todos los partidos aspirarán el próximo 28 de mayo, también las fuerzas progresistas.

Jorge Dioni escribió La España de las piscinas tras comprobar como, en los últimos comicios de la capital, los 'pauers' -término con el que acuñó a los vecinos de los PAU- votaron en masa por Cs. "En esas islas de tranquilidad, ajenas a la gran ciudad, defendían la propiedad individual, utilizaban mayoritariamente el coche y consumían servicios privados, por lo que no les resultaba incómodo votar a quien defendía o incluso aprobaba todo eso", explica a 20minutos el periodista.

Tras la crisis "ineludible" de la formación que lidera Begoña Villacís en la ciudad de Madrid, se ha demostrado que muchos de esos electores "no son fans de ningún partido" y, por tanto, Dioni sospecha que "los más interesados en la política tenderán al PP", aunque también "habrá abstenciones en ciertos lugares". Como otro 'pauer' más, últimamente ha reparado en que "se está haciendo campaña aquí": "La población ha crecido muchísimo y los políticos parecen haber mirado, por fin, el mapa".

La geografía es un factor determinante para la doctora y profesora de Sociología que dirige el Grupo de Investigación UCM Sociedad, Medio ambiente y Territorio, Marta Domínguez. "Los PAU son aspiradores que succionan la población de sus zonas más cercanas y esto se ve reflejado en el voto político: en el sureste tienen más posibilidades las opciones de izquierda o más moderadas, al norte, triunfa la derecha", subraya. Jose Ariza, doctorado en sociología urbana por la UCM, atribuye estos movimientos a la "tradición católica europea del Estado 'familista'". A su juicio, "las personas tienden a mudarse a en el mismo barrio o más cercano para no alejarse de sus amistades y redes familiares".

Aunque Ariza considera que el elemento clave para identificar el voto son las características socio demográficas y económicas. "Los vecinos de los PAU suelen ser familias de padres de 40 años que se van a vivir a la periferia buscando una vivienda de buena calidad y tamaño por un precio más barato que los del centro", argumenta. Ariza coincide en que el modelo de vida de estos desarrollos tienen a "derechizar", pero anima a mirar la "otra cara de la moneda". "Mucha gente de los PAU del norte era gente que ya votaba a la derecha, por su familia, sus características económicas, sus costumbres... Tan importante es el tejido urbano como la clase social", apunta.

Tal y como ocurrió en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021, donde Isabel Díaz Ayuso arrasó, el sociólogo vaticina que el PP va a heredar el zurrón de votos que deje Cs. Domínguez, por su parte, también opina que el modo de vida de los madrileños que habitan en estos enclaves es más proclive a las "opciones neoliberales y de espectro de la derecha", si bien establece otro punto de fractura en la edad. "El electorado del PSOE y PP está más envejecido, para los jóvenes también existen las opciones de Cs y Podemos".

Todos miran a los PAU

De acuerdo con la última encuesta lanzada por Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid sobre el diseño y la utilización de los PAU, sus vecinos siguen echando en falta el transporte público, los carriles bici, los parques o las zonas infantiles. En ello se centrará la estrategia electoral de todos los partidos de cara al 28M. "Nuestro programa, sin duda alguna, va dirigido a potenciar esos servicios y equipamientos que tantos años se les lleva prometiendo a sus residentes, que ven como los anteriores gobierno priorizaban más el centro de la ciudad", dice Mariano Fuentes, delegado del ramo y número tres de los naranjas.

A raíz del informe del 'Madrid, 15 minutos' que realizó su departamento, Fuentes se percató de que los PAU son los enclaves que cuentan con menos dotaciones que otros territorios. "En el Cañaveral, mismamente, no tienen ni colegio público o instituto". El objetivo de Cs pasa, de esta forma, por que el vecino "no tenga que acordarse del Ayuntamiento desde que sale de su casa hasta que regresa a ella". Lejos de los "zascas políticos", "la izquierda o la derecha", el líder de Cs esta convencido de que sus residentes quieren que se les den "soluciones a su día a día". "No votan basándose en el corazón, sino más en la cabeza", sostiene, al tiempo que reconoce que la confianza que obtengan de esto nuevos desarrollos será "determinante" para el futuro político de su formación.

Pero la izquierda no se va a rendir tan fácilmente en estos tradicionales graneros de votos de la derecha. "Los vecinos y vecinas de los PAU han sido los eternos olvidados por los gobiernos de Madrid: la derecha los ha abandonado y a algunos partidos de la izquierda parece que les cuesta hablar de ellos", comenta Roberto Sotomayor, candidato de Podemos-IU a la alcaldía de Madrid, para quien estos ciudadanos "están pagando las consecuencias de un urbanismo salvaje patrocinado por el PP y Florentino que ha puesto la especulación en el centro, olvidándose de que los barrios son mucho más que bloques de pisos, uno detrás de otro y ya".

"Voy a ser muy claro: los PAU necesitan servicios públicos, colegios e institutos, centros de salud, comercios de proximidad y, por supuesto, nuevas líneas y más frecuencia en el transporte público. Igual que tienen el resto de barrios madrileños", sostiene Sotomayor. Su compromiso, dice, es "saldar esta deuda histórica con los PAU" y "Podemos está libre de presiones para hacerlo realidad", asevera.