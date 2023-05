El aviso del epidemiólogo Óscar Zurriaga tras el fin de la emergencia por covid: aconseja vacunarse a quienes lleven tiempo sin hacerlo

Han pasado 1.221 días desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la emergencia sanitaria mundial por la rápida expansión de un nuevo virus que había causado más de 200 muertes en China. Más de tres años y 20 millones de muertos después, la evolución positiva de la situación ha permitido al mismo organismo dar este viernes por finalizada la pandemia por coronavirus. La OMS sin embargo ha alertado de los peligros de bajar la guardia, algo que comparte la Sociedad Española de Epidemiología.

"El virus está ahí y no hemos conseguido acabar con él. Hay que mantener un buen estado inmunitario. Aconsejamos a aquellas personas que hace tiempo que se hayan vacunado que revisen su situación inmunitaria", ha afirmado Óscar Zurriaga, presidente de la sociedad médica.

El epidemiólogo también ha aconsejado que, quienes se contagien por covid o tengan sospechas de estar enfermos, "mantengan una situación de contención para no infectar a otros". "Si alguien tiene síntomas y no puede quedarse en casa, que use la mascarilla cuando tenga que relacionarse con otras personas, sobre todo si esas personas son vulnerables", ha indicado.

El experto considera adecuada la medida de la OMS dada la situación epidemiológica actual, con un número de infecciones en retroceso en todo el mundo, principalmente en España y en los países del entorno europeo. Pero considera importante recordar que la covid, igual que otras enfermedades producidas por virus respiratorios, "no es una enfermedad banal" y que hay que seguir preocupándose por ella.

"Sigue produciendo casos y defunciones", ha dicho y ha instado a seguir transmitiendo a la ciudadanía que es un virus "contra el que hay que seguir luchando". "En algunos casos las medias serán más importantes que en otros, pero eso no quiere decir que se haya acabado", ha concluido.

Desde principios de este año, la cifra de contagios y fallecimientos reportados por coronavirus se ha ido reduciendo en todo el mundo. En la última semana de abril, la OMS confirmó 630.000 casos y 3.500 muertes, cuando en enero se superaban los 1,3 millones de positivos y los 14.000 fallecidos, en parte a causa de la última ola en China.