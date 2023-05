Polémica por la broma del presentador de 'La ruleta de la suerte' en EE UU a su compañera: "Merodeo por tu jardín de madrugada"

El presentador Pat Sajak y su compañera Vanna White llevan presentando juntos La ruleta de la suerte (Wheel of Fortune) de forma ininterrumpida desde el 19 de septiembre de 1983. Eso ha hecho que se compenetren bien y que tengan una gran complicidad, cosa que a veces podría jugarles malas pasadas.

Es lo que ocurrió en una de las últimas emisiones, cuando casi al terminar el concurso Sajak le hizo una broma a su compañera que muchos han considerado inapropiada. "Cuando estás lejos del emocionante mundo del espectáculo, ¿tienes un lugar para relajarte y alejarte de todo?", le preguntaba el presentador a su colega.

Vanna White respondía con un "¡Sí, mi jardín, en mi patio trasero! Es tranquilo, hay árboles, hay pájaros...". Después, le repitió la pregunta a su compañero.

Y ahí vino el problema: "No te lo había dicho, pero también es tu jardín. Suelo merodear por allí a eso de las dos o las tres de la mañana, pero no te asustes".

White rápidamente se volvió hacia la audiencia y señalando a su compañero de concurso aclaró: "Está bromeando", tratando de quitarle hierro al asunto. "No, no bromeo, voy a coger peras", añadía Sajak.

"¡Pat Sajak con una broma de acosador para terminar la noche!", dijo un usuario en Twitter sobre lo que acababa de oír. "El presentador de Wheel of Fortune, Pat Sajak, bromea sobre acosar a Vanna White", decía otro.

No es la primera vez que Sajak se pasa de la línea de lo apropiado en opinión de parte de la audiencia. En abril de 2022 hizo otro comentario a White después de preguntarle si era una "aficionada a la ópera". "No soy muy aficionada, pero me gusta la ópera", respondía su compañera. Sajak a continuación le volvió a preguntar: "¿Alguna vez has visto ópera desnuda? Tengo curiosidad", a lo que White respondió con un rápido "¡No!".