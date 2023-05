La OMS pone fin a más de tres años de emergencia internacional por la covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó este viernes la emergencia internacional por la pandemia de covid-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia. En más de tres años, esta ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

"Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo", ha afirmado. "Ha sido una decisión tomada con precaución. No dudaré en volver a declarar la emergencia si la situación cambia", ha expresado Tedros.

Desde principios de este año la cifra de contagios y fallecimientos reportados se ha ido reduciendo en todo el mundo. En la última semana de abril, la OMS confirmó 630.000 casos y 3.500 muertes, cuando en enero se superaban los 1,3 millones de positivos y los 14.000 fallecidos, en parte a causa de la ola en China.

