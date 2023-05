Quién es Victor Vernicos , representante de Grecia en Eurovisión 2023

Victor Vernicos será el representante de Grecia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'What they say'. La televisión pública del país heleno eligió por vía interna al representante griego, que es el más joven en la historia de su país en acudir al Festival.

Vernicos es un pianista y guitarrista de gran talento, y sus influencias musicales son variadas: Ed Sheeran, John Mayer y Coldplay. Ahora buscará un nuevo paso en su carrera en Eurovision para darle a Grecia una victoria, algo que el país heleno solo ha conseguido una vez, en el año 2005.