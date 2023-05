'En boca de todos' muestra, en exclusiva, las llamadas de auxilio de la maquinista y los pasajeros del incendio del tren de Bejís

El pasado 16 de agosto, las llamas del incendio forestal de Bejís (Castellón), rodearon al tren que circulaba a la altura de Caudiel, cuyos pasajeros trataron, sin éxito, de controlar el pánico que el fuego les provocaba.

Este viernes, meses más tarde, En boca de todos ha accedido, en exclusiva, a las imágenes y grabaciones que ayudarían a saber qué ocurrió en el tren. El matinal, además, ha podido hablar con Isabel Irlandés, una de las afectadas por las llamas, que se encontraba en el tren junto a sus dos hijos.

El programa ha mostrado, además, una grabación en la que se escucha a Isabel pidiendo auxilio por teléfono a los servicios de emergencia: "Estamos en las vías del tren, camino hacia Valencia porque el fuego está hacia Teruel". Isabel, presuntamente animada por la maquinista, bajó del tren junto a sus dos hijos para intentar escapar del convoy, que estaba siendo engullido por las llamas.

"Los pelos de punta al escuchar el audio que acabáis de poner porque es mi voz la que salía. Después de nueve meses que va a hacer ahora en mayo, seguimos tocados psicológicamente los tres. Seguimos en tratamiento, tanto a nivel de heridas, tercer grado en brazo, piernas y cara; como a nivel emocional, los tres estamos en tratamiento psiquiátrico y psicológico", ha explicado Isabel durante su conexión.

Además, el matinal ha mostrado, en exclusiva, la conversación de la maquinista con el Centro Regional de Circulación de Adif, donde avisaba de que el fuego estaba sobre las vías del tren: "Nos está rodeando el fuego. No puedo ir para adelante ni para detrás. No puedo... No puedo mover el tren porque ha saltado una alarma o algo...".

"La gente se ha empezado a poner nerviosa, a romper cristales, han empezado a tirarse del tren y, claro, yo, al final, he dicho 'mirad, tirad lejos' porque no podía poner el tren. Han empezado a poner maletas por medio, no me dejaban poner el tren en marcha", añade la maquinista.

De la misma manera, la maquinista señala a una de las pasajeras como responsable del caos: "Nos faltan dos chicas. Una policía que lo ha liado todo... Ha empezado a gritar: '¡Abrid la puerta!'. Es la primera que ha salido por la puerta". Finalmente, pese a que el incendio podría haber sido mortal, la maquinista se muestra tranquila: "No hay heridos graves, pero sí quemazones... Es que las llamas nos rodean".