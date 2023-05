Lourdes Ornelas y la novia de Camilo Blanes acuden a casa del joven tras sus últimas publicaciones en redes sociales

En las últimas horas, Camilo Blanes ha protagonizado en redes sociales lo que se puede definir como una "noche desenfrenada". El hijo de Camilo Sesto publicó un total de siete imágenes en su perfil de Instagram, el cual ahora se llama @shelaw123 y él mismo se denomina como "creador de vídeos".

La extraña actitud de Camilín -nombre con el que le conocen en su círculo más crcano- durante estas últimas semanas tiene muy preocupada a su madre, Lourdes Ornelas.

La mujer ya aseguró en el programa de Fiesta que no se podía hablar con su hijo. "No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar", comentó.

Precisamente ha sido ella y acompañada de la novia de su hijo quienes han acudido a la mansión de Torredolones en la que vive Camilo Blanes, tal y como ha informado en exclusiva Semana.

En las imágenes publicadas en la revista, se ve a Onrela en un coche con la ventanilla bajada, dejando ver así su rostro al descubierto, en el que se aprecia el cansancio de la mexicana, marcado por las ojeras que envuelven sus ojos.

Lourdes Ornelas y la novia de Camilo Blanes acuden a su rescate a su casa https://t.co/kIDvWY577e — Revista SEMANA (@semana_revista) May 5, 2023

Tal y como informa el medio, la mujer "está siendo asesorada por expertos para que su hijo se deje ayudar", pero no se lo está poniendo fácil. Es por ello que en esta visita ha acudido acompañada de la novia de su hijo, ya que asegura que cuando está con ella, "él se tranquiliza".

"Yo no puedo ir, porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida. No puedo exaltarlo más", aseguró Lourdes Ornelas en unas declaraciones.