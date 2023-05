Juan José Ballesta aclara cuál es su relación con su expareja: "Aunque ya no estéis juntos, no dejan de ser familia"

Juan José Ballesta y su expareja, Verónica Rebollo, siempre han demostrado tener una muy buena relación, independientemente de que ya no estén juntos. Prueba de ello ha sido recientemente la publicación que el actor ha compartido con todos sus seguidores.

En conmemoración al cumpleaños de la madre de su hijo, el de Parla subió a su perfil de Instagram una foto de su exmujer en la que ha escrito un emotivo mensaje. "Felicidades a mi Vero", comenzaba la felicitación, "cuando has estado tanto tiempo con alguien, aunque ya no estéis juntos, no dejan de ser familia hasta la muerte".

"Ya no es tu pareja, pero sigue siendo tu familia. Lo hemos pasado genial hoy en el cumple con toda la familia", destacaba el actor, dejando claro que aún no han rehecho sus vidas juntos.

Juan José Balleta felicita a su expareja. INSTAGRAM

Se cumplen ya dos años de la separación de la pareja, después de más de quince años juntos y un hijo en común. La decisión de "darse un tiempo" fue de Verónica. Así, dejaban la puerta abierta a una posible reconciliación.

Aunque aún no se ha dado lugar. De hecho, ambos rehicieron sus vidas sin mucho éxito. Desde entonces, Juan José se ha dedicado por completo a cuidar de su familia.