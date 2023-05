El comentario de Jorge Javier a Yaiza tras su regreso a la gala de 'Supervivientes': "¿Usted es la de dentro o la de fuera?" 

Tras ser expulsada de manera disciplinaria de Honduras, Yaiza Martín tuvo que dar explicaciones frente a Carlos Sobera por su actitud en Supervivientes: Tierra de Nadie. Con gran arrepentimiento, aceptó su mal comportamiento y pidió perdón a todos los que pudo afectar.

Por ello, ha vuelto de nuevo a acudir al plató de Supervivientes. Allí se encontró con Jorge Javier Vázquez, quien no dudó en regañarle duramente al verla: "¿Usted es la Yaiza de dentro o la de fuera?".

"La de fuera es encantadora", aseguraba el presentador para contarle cómo no se esperaba qué desencadenaría su presencia en Cayos Cochinos, "ha sido estar tú allí y madre mía la que se ha liado".

De hecho, desde el programa han hecho una investigación del pasado de la canaria para descubrir su oscuro historial amoroso. Así lo explicó el presentador: "He entrevistado como a treinta novios tuyos que curiosamente cada uno hablaba peor que el anterior".

"Me han dicho hoy que la Yaiza está en Telecinco no es la que estaban acostumbrados a ver, que estás muy callada, muy metida para ti, muy avergonzada", le confesó Jorge Javier, a la que fuera novia de Ginés. Y es que, como así ha explicado la influencer, se encuentra muy avergonzada y "atacada": "Todavía no me reconozco".

Aunque, Isa Pantoja no confía del todo en Yaiza, como así ha explicado. La hija de Isabel Pantoja se sintió muy herida por como esta se comportó con su novio: "No sé si creerme a esta Yaiza o la de la isla, pero no me valen las excusas porque si no llega a ser por la organización seguiría en su papel de machacar a Asraf".

"No estás diciendo nada de Asraf y no estás reconociendo que te pasaste con él y te has pasado. Las formas no son las correctas con él y deberías reconocerlo", ha asegurado la joven muy decepcionada.