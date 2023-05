Nacho Vidal cuenta una historia épica y fantasiosa sobre su paso por 'Supervivientes' y la realidad le desmiente

El actor de cine pornográfico Nacho Vidal fue en 2015 concursante del reality Supervivientes, donde estuvo 87 días, llegando a ser el segundo finalista del reality de Telecinco.

Recientemente Vidal contaba en una cuenta de TikTok algunos supuestos detalles de su vida por aquel entonces en los Cayos Cochinos, en Honduras, donde se graba el concurso.

Sin embargo, una de sus historias, entre la épica y la fantasía, despertó la incredulidad de multitud de usuarios, que no podían creer su relato de cómo escapaba de la isla para ir a coger cangrejos nadando en mitad de la noche.

"Metía en el saco ropa y hacía mi forma, como si estuviera durmiendo. Esto no lo sabe nadie... Teníamos unas linternas así... que se podían meter debajo del agua y seguían encendidas", comenzaba contando Nacho Vidal.

"Había una isla al lado, que le llamaban la Isla Prohibida, donde no iba el ser humano, que no se podía pisar porque estaba protegida. Yo me iba en mitad de la noche nadando, a unos 300 metros desde la orilla", seguía contando emocionado el actor.

"Con barracudas, con tiburones, con todo lo que había", decía sobre su travesía a nado en mitad de la noche.

Al llegar a la supuesta isla prohibida, cazaba. "Cuando llovía era cuando salían todos los bichos. Yo cogía la chaqueta, le hacía nudos y era como una bolsa. Cuando llegaba a la isla oía pfuuuuuf y había muchos bichos y se te subían por las piernas", contaba Vidal con todo tipo de onomatopeyas.

"Cerraba la bolsa y me iba nadando volviendo a la otra isla y veía al cámara y me tenía que quedar en el mar flotando viendo cómo él estaba ahí y tenía que esperar a que se fuera y estar una hora en el mar flotando", terminaba su relato el actor.

Sin embargo, lo que cuenta es completamente inverosímil atendiendo a la realidad. En primer lugar, los concursantes españoles en aquella edición estaban en una de las playas del oesta de Cayo Menor, cara hacia la que no hay ninguna "isla prohibida" y menos a 300 metros. De hecho, hacia el noroeste está Cayo Cochino Grande, una isla habitada a casi 2 kilómetros.

Algo más lejos están Cayo Chachahuate y Cayo Redondo, ambas islas habitadas por los garífunas oriundos de la zona. Llegar a Cayo Culebra, que tampoco está prohibida, aunque todos los cayos están en un parque nacional protegido, habría supuesto nadar 3 kilómetros en medio de la noche y sin orientación.

Por otro lado, los concursantes no disponen de linternas sumergibles. En su dotación solo hay unos quinqués que deben cuidar para que no se mojen, pues dejarían de funcionar. En cualquier caso, una pequeña linterna de poco serviría para orientarse o ver algo en mar abierto.

En lo tocante a escapar de la isla, los cámaras y redactores del turno de noche vigilan a los concursantes permanentemente y difícilmente alguien podría esconder toda su ropa en un saco, darle forma y salir nadando sin que nadie notara qué hace.

Además, es imposible que un concursante pueda cocinar y consumir alimentos traídos de otra localización sin que sea detectado. En numerosas ocasiones la organización de Supervivientes ha sancionado a los concursantes por trampas mucho más pequeñas y menos evidentes.

Por último, Nacho Vidal hace referencia a que los bichos, se entiende que cangrejos, "se le subían por las piernas". Cualquier espectador de Supervivientes ha podido ver cómo los concursantes se las ven y desean corriendo detrás de estos huidizos animales para poder capturarlos, por lo que es difícil de creer que se subieran en Nacho Vidal, en lugar de alejarse de él.

"Tiene cada película en su cabeza…", decía un usuario de la red social en reacción al vídeo. "Yo con 6 años cacé 3 tiburones un día que fui a la boya", se burlaba otro. "La historia que emocionó a INVENTIONAL GEOGRAPHIC", ironizaba otro comentario. "¿Qué película es?", aportaba con humor otro más.