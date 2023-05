Marta, a Roberto Leal, en 'Pasapalabra': "Me voy a callar y no te doy más trabajo"

Marta y Encarni firmaron este jueves su cuarto empate en Pasapalabra, por lo que ninguna de las dos tendrá que disputar La Silla Azul en el próximo programa.

Con un bote de 298.000 euros como objetivo, fue la tarraconense la primera en empezar con los 143 segundos que había acumulado en el día. Tras 5 aciertos, pasó palabra.

La almeriense, por su parte, contó con un segundo menos para contestar a las preguntas de Roberto Leal. Tras resolver cuatro letras, le cedió el turno a su adversaria.

En el intercambio de turnos, fue Marta la primera en acabar la primera vuelta con 21 aciertos y 29 segundos de tiempo. Encarni la acabó con 18 aciertos y 26 segundos.

La tarraconense acertó una más, sumando 22 aciertos, y prefirió no jugársela y optar por el empate: "Me voy a callar, como hace Encarni a veces", comentó.

Encarni y Marta, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Ya está porque la F me tiene... no creo que me vaya a salir y las otras dos, tampoco. Me voy a callar ya y no te doy más trabajo", le dijo Marta al presentador, plantándose en 22.

Encarni, por su parte, también alcanzó la misma cifra: "Como no tengo opción de bote y pienso que las dos hemos luchado mucho por este empate, nos lo merecemos y me voy a plantar", admitió la almeriense para concluir el programa del día.