Pablo Motos recuerda el día que no le dejaron entrar en 'El Hormiguero': "Me tuvo que salvar mi socio"

Como cada jueves en El Hormiguero, tras la entrevista al invitado del día (que fue el cantante Ozuna), Pablo Motos recibió a Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó para charlar con ellos sobre la actualidad.

La hija de Isabel Preysler contó el motivo por el que había acudido al programa de Antena 3 con muletas (y acompañada por su perra Jacinta). Tras sus explicaciones, el presentador quiso comentar la polémica de Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en los actos del Dos de Mayo.

"Lo veo todo como una sobreactuación tremenda con un tinte electoral. Dicho esto, creo que ha sido beneficioso para Ayuso quedando como la que se enfrenta al Gobierno", señaló Pardo).

"Muchas cosas de las que rodean a Ayuso no son razonables. Hacerle esto a un ministro es una barbaridad", añadió Del Val.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Falcó intervino para contar una anécdota personal: "A mí hay veces que no me dejan entrar en el camerino de mi hermano Enrique y no me pico. No me reconocen y me dicen que no estoy en la lista", afirmó.

A raíz de ese comentario, Motos recordó una ocasión en la que no pudo entrar en su propio programa: "A mí me pasó una cosa parecida, la primera vez que vino al programa Justin Bieber".

"Fui hacia mi camerino, pero los de seguridad no me dejaban pasar, encima como hablaban todos inglés no les podía decir que yo era el presentador, no me entendían. Tuvo que venir mi socio, Jorge Salvador, a salvarme", añadió el valenciano.