El "reto vertiginoso" de 'Supervivientes' consigue que Adara Molinero se arriesgue con todo: "¡Hemos venido a jugar!"

El juego de recompensa de Supervivientes dio la victoria a Adara Molinero y Raquel Arias, quienes, una vez finalizado el reto, debieron seguir jugando para conseguir su recompensa: dos metros de pizza.

"Este es un reto vertiginoso", señaló Laura Madrueño antes de explicar el juego. Los concursantes debieron subir en una estructura de cuatro metros de altura en medio del mar para conseguir la llave que abría los cofres que estaban en la orilla.

En los cofres había piezas para completar un puzle. Raquel Arias venció a Bosco, Jonan, Asraf y Diego. Adara consiguió ganar a Alma, Manuel y Ginés. Ambas debieron elegir porciones de las pizzas, que debajo contenían una tablilla que determinaría el futuro de dichas porciones.

Raquel consiguió una porción y media, después de que en la segunda tablilla pusiera que podría quedarse solo con la mitad. Adara se arriesgó más. "¡Hemos venido a jugar!", decía tras conseguir las porciones.

Consiguió dos para ella y otras dos más que debió regalar a sus compañeros. La concursante cedió los trozos a Jonan y Alma. "Pensaba que se lo iba a dar a Asraf", dijo Isa P desde el plató, después de que Jorge Javier Vázquez expusiera que pensaba lo mismo.

"Creo que Asraf se va a enfadar", sentenció el presentador. Minutos después, la joven apareció en la palapa llorando. "Adara se ha sentido mal por no darme nada. Le he dicho que no estoy enfadado por eso, sino por no comer", explicó Beno.