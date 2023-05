Tamara Falcó aparece en 'El Hormiguero' en muletas y con su perra Jacinta

Este jueves, tras la entrevista en El Hormiguero al cantante Ozuna (que comentó su próxima actuación en la final de la Copa del Rey del 6 de mayo entre el Real Madrid y Osasuna), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de cada semana.

Pero lo más llamativo fue ver entrar a Tamara Falcó en muletas y acompañada por su perrita Jacinta, que se mantuvo tranquila durante toda la charla. A continuación, la marquesa de Griñón explicó el motivo de su lesión.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído, pero como aquí venimos todos lisiados, he pensado que show must go on", afirmó la madrileña.

Que comentó: "Me ha dicho el médico que es un pequeño esguince, y es la primera vez que me hago uno. No me hará falta escayola, el fisioterapeuta me lo recoloca".

El presentador le preguntó al resto de sus colaboradores si habían llevado alguna vez escayola: "Yo de pequeña quería llevar muletas en algún momento y hacía muchas burradas, pero nunca lo conseguí", reconoció Cristina Pardo.

"He tenido 17 escayolas, una vez el mismo día que me quitaron la escayola de un pie, y al ir a celebrarlo, me lesioné la muñeca y tuve que volver al médico para que me la escayolaran", recordó Juan del Val.

Nuria Roca, por su parte, comentó que "con 17 años me escayolaron una pierna. Mi padre dijo que salí del hospital con una gran sonrisa porque sabía que al día siguiente me la iban a firmar todos en el colegio. A los tres días tuve que volver para que me la quitaran porque había fingido un poco la lesión".