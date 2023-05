Ed Sheeran gana el juicio tras ser acusado de plagiar 'Let's Get It On', de Marvin Gaye, en su canción 'Thinking Out Loud'

Ed Sheeran ha ganado el juicio tras ser acusado de plagio del tema Let's Get It On de Marvin Gaye en su canción Thinking Out Loud, ganadora del premio Grammy a Mejor Canción en 2016.

La denuncia fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción, y en ella se dictó que el artista británico plagió este tema con su canción, que data de 2014.

Tras haberse celebrado el acto y después de tres horas de deliberacion, el jurado de Manhattan ha determinado este jueves que "el músico no infringió los derechos de autor", según apunta ABC News.

"Su canción nació de una conversación emocional. Fue su creación original", aseguró Ilene Farkas, la abogada del cantante. Durante su argumento, Farkas dijo que el caso nunca debería haberse presentado y que su cliente fue "acusado injustamente" de copiar de Let's Get It On.

"Si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería un idiota si me parara en el escenario frente a 25.000 personas para cantarla", sentenció el propio Ed Sheraan, que aseguró dejar la música tras ser preguntado que qué haría si, por el contrario, el jurado le hubiese declarado culpable.

El británico, que ha interpretado la canción ante los profesionales mientras ofrecía su testimonio -como prueba de no haber plagiado a Let's Get It On-, abrazó a sus abogados cuando se leyó el veredicto que le declaraba extenso de la denuncia.

Tras salir de los juzgados, el cantante atendió a diferentes medios de comunicación que le esperaban en la puerta. "Siento que se ha escuchado la verdad. Es bueno que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas, pero es triste que tengamos que llegar a esto", ha declarado a People.