Aguasantas Vilches desvela detalles de los problemas económicos de Raquel Bollo: "Quería pedir un crédito a mi nombre"

Son muchas las informaciones que señalan que Raquel Bollo tiene problemas con Hacienda. Si bien durante la Feria de Abril testigos apuntaron a que la diseñadora había sufrido una redada policial en su negocio, otros rumores apuntan a que Alma Bollo y Manuel Cortés estarían en Supervivientes para ayudar financieramente a su madre.

Para hablar sobre la situación económica de Bollo a lo largo de estos años, Sálvame ha invitado a Aguasantas Vilches, quien ha destapado de lo que ella fue testigo cuando trabajaba para su suegra en aquel entonces: "Yo trabajaba en su tienda y me enteré de que estaba asegurada dos horas aunque trabajara 40 a la semana".

"Por las deudas que tenía, me dijo que quería pedir un crédito a mi nombre, y para que se lo dieran me aseguró a ocho horas al día", ha contado. De hecho, Vilches ha añadido que quería pedirlo de 60.000 euros, pero con su nombre "solo podía pedir 30.000 euros". Finalmente, no lo pidieron a causa de la ruptura de Aguasantas con Manuel Cortés.

"Me dijo que aunque fuera a estar a mi nombre, lo pagaría ella", ha continuado. En cuanto a la deuda, la exnuera de la diseñadora ha contado lo que ella presenciaba, además de estar informada de que le debía 12.000 euros a Belén Esteban: "Yo sé que a los proveedores que traían ropa se les debía dinero".

"Os vendía la ropa muchísimo más cara", les ha contado la invitada a los propios colaboradores. Tras esta información, Terelu Campos ha reflexionado: "Puede ser que alguna vez me haya llegado una prenda sin etiqueta y yo le preguntaba el precio".