Todos los detalles sobre la 24ª edición de los Premios Latin Grammy: fecha y desarrollo de la gala, eventos relacionados, homenajes...

Este jueves en el Real Alcazar de Sevilla se ha dado la presentación de la 24ª entrega de los Premios Latin Grammy 2023. Una conferencia presentada por Manuel Abud, el director ejecutivo de Academia Latina de la Grabación.

"La música latina está viviendo un gran momento cultural y su alcance global no se puede negar", ha comenzado con su discurso, en el que ha apuntado que en la Academia Latina de la Grabación están comprometidos con la "misión de apoyar a los artistas y celebrar su música en todos los rincones del planeta".

"Los Latin Grammy son el referente internacional en las artes y las ciencias de la grabación, por lo tanto, y en línea con nuestro plan de expansión", prosigue Abud, asegurando que todo el equipo siente como un "verdadero orgullo" el que esta gala se celebre fuera de Estados Unidos.

Nos emociona anunciarles que la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY será transmitida desde Sevilla, España el 16 de noviembre de 2023 🎶✨ Más información aquí https://t.co/HbVbE3Q7SJ pic.twitter.com/q2qVhJBS97 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) May 4, 2023

Así pues, antes de que llegue la semana en la que transcurrirá la ceremonia, "se celebrarán varios eventos relacionados con ella en México, Brasil y Estados Unidos, así como en diferentes regiones de Andalucía", apunta el director ejecutivo.

Eventos que se celebrarán en relación con los Premios Latin Grammy 2023

La semana elegida para estos premios data del domingo 12 al jueves 16 de noviembre y en ella se celebrarán diferentes actos relacionados, como son la Recepción de los Nominados, en la que habrá un total de 300 seleccionados tras 19.000 solicutudes, el Leading Ladies of Entertainment, donde se hará un "reconocimiento de las mujeres en la industria, pioneras que marcan el camino y abren puerta a nuevas generaciones" o el Best New Artist Showcase, un evento para "apoyar y fomentar los nuevos creadores de música", tal y como ha explicado Abud.

También contarán con los Premios Especiales y con el Premio a la Persona del Año, donde serán reconocidas tanto el legado de grandes figuras de la industria como el tributo a un artista de larga experiencia y trayectoria en el sector, respectivamente.

Desarrollo de la 24ª edición de los Premios Latin Grammy

En la noche del jueves 16 de noviembre, se entregarán un total de 56 galardones en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. "La entrega se dividirá en dos ceremonias", apunta Abud.

Así pues, se dará una primera gala denominada como Latin Grammy 2023 premier, donde se entregarán la mayor parte de los galardones de la noche y, tras ella, llegará la gala en su totalidad, donde se entregará el galardón que reconoce la "excelencia musical".

El director ejecutivo ha querido agradecer a toda la organización por el trabajo que están realizando y ha querido remarcar que está muy satisfecho con que los premios se celebren en la capital andaluza.

Por último, Manuel Abud ha cerrado el acto citando en acuerdo entre Univisión y TVE para la retransmisión simultánea de los premios tanto en España como en Latinoamérica. Lo que de momento no ha desvelado son los artistas invitados que actuarán en la gala ni los presentadores que la conducirán.