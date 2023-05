Tributo a Queen, World Press Photo 2023, la maqueta del Titanic más grande del mundo... Qué hacer este fin de semana en Sevilla

Los planes de nuestra lista de recomendaciones de esta semana no tienen pérdida, puesto a que en ella los sevillanos podrán encontrar una gran variedad de planes para todos los gustos. En los próximos días, el rock será el protagonista indiscutible en el ámbito musical puesto a que habrá un concierto en honor a Queen y otro dedicado a los grandes maestros de este estilo. También se podrá viajar al pasado al acudir a la exposición Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas, contemplar las imágenes galardonadas con los premios World Press Photo 2023 y también será posible visitar la exposición con la reproducción del Titanic más grande del mundo.

Concierto en honor a Queen

El primer plan de nuestra lista de esta semana está dedicado a la buena música, especialmente a los amantes del rock. Este viernes los sevillanos tendrán la posibilidad de asistir a un maravilloso concierto a la luz de las velas dedicado a una de las bandas que ha marcado un antes y un después en la historia de la música: Queen. El concierto tendrá lugar en la Casa Salinas y se llevarán a cabo dos funciones: una a las 20.30 y otra a las 22.15 horas. Tendrá una duración de 60 minutos y la apertura de las puertas se realizará 45 minutos antes de la función.

Las entradas podrán adquirirse en la página web de Fever y en el concierto se interpretarán algunas de las míticas obras de la banda. Entre ellas destacan: Don't stop me now, Killer queen, We will rock you o I want to break free.

La banda británica Queen, durante un concierto en New Haven, Connecticut (EE UU), en 1977. CARL LENDER / WIKIMEDIA COMNMONS

Momias de Egipto

La exposición Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas resultará una experiencia increíble para las personas que aman la historia. Este evento, que abrirá sus puertas este viernes, estará a disposición del público en el Caixa Fórum y en ella los visitantes podrán conocer la historia de seis personas que fueron momificadas. La entrada tiene un costo de 6 euros y la exposición podrá ser visitada hasta el 3 septiembre de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.

Además, el recinto también contará con Radiografía de una momia, una experiencia dedicada a toda la familia, en donde los visitantes descubrirán todos los secretos que ocultan las momias, los cuales han podido ser revelados gracias a las nuevas tecnologías. En concreto, las personas que decidan acudir al evento conocerán qué actividades desarrollaron estas personas durante su vida, qué tipo de enfermedades sufrieron, la edad que tenían cuando fallecieron y cómo se han conservado sus cuerpos con el paso del tiempo.

La exposición estará disponible desde este viernes y se podrá visitar los viernes, a las 19 horas; los sábados a las 13.00 y a las 18.30 horas; y los domingos a las 11.00 y a las 12.30 horas. Las entradas tienen un precio de 4 euros y se pueden adquirir en la página web del Caixa Forum de Sevilla.

Exposición "Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas" Europa Press

Los gigantes del Rock en el Acuario de Sevilla

Este fin de semana estará dedicado al rock, puesto a que además de tener la posibilidad de acudir a un concierto en homenaje a Queen, los sevillanos también disfrutarán de un concierto donde se rendirá tributo a los grandes de este estilo musical. Este concierto a la luz de las velas que promete ser una experiencia increíble, se llevará a cabo este sábado 6 de mayo en el Acuario de Sevilla y contará con dos funciones: uno a las 19.00 y otro a las 21.00 horas.

Las entradas tienen precios de entre 15 y 35 euros y puede comprarse en la página web de Fever. En el concierto dirán presente clásicos de Guns N' Roses, Coldplay, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, AC/DC, Aerosmith, YES, Eagles, Deep Purple y también de Jimi Hendrix.

Global Omnium Auditorio, en el Acuario de Sevilla. FEVER

World Press Photo 2023

Se trata de una de las exposiciones más esperadas de este mes de mayo. La 'World Press Photo 2023' ha llegado este jueves a la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol. Las personas que decidan acudir al evento contemplarán las obras maestras de los fotógrafos que han ganado la edición número 66 de los premios 'World Press Photo'. En esta ocasión, las imágenes se centran en mostrar las consecuencias de la guerra y la paz.

De hecho, la ganadora de la Foto del Año ha sido Evgeniy Maloletka, quien ha logrado captar los horrores de la guerra de Ucrania con su lente. Por su parte, el Reportaje Gráfico del Año se ha otorgado a Mads Nissen, quien ha reflejado en nueve imágenes la situación en Afganistán. La exposición podrá ser visitada hasta el próximo 25 de mayo de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Fotografía ganadora del World Press Photo 2023 EUROPA PRESS

La maqueta más grande del Titanic

La reconstrucción del Titanic más grande del mundo podrá ser visitada desde este viernes en el Pabellón de la Navegación de Sevilla. De hecho, este evento es más que una exposición sobre el "buque de los sueños", puesto a que en ella también es posible apreciar objetos, documentos e incluso testimonios de personas que vivieron en carne propia los acontecimientos que ocurrieron aquel fatídico 14 de abril de 1912.

En la exposición, los visitantes se convertirán en pasajeros del trasatlántico al mismo tiempo que observan objetos como el coche Brush D24, considerado como el más antiguo que todavía funciona; la vajilla que era empleada por los viajeros de primera clase; la pintura El sueño del Titanic, del artista español Enrique Gra; e incluso el champán que se sirvió durante las cuatro noches que el barco navegó. La exposición podrá ser visitada de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos las personas que acudan deberán hacerlo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Reconstrucción del Titanic más grande del mundo. EUROPA PRESS

'Olontia', arte contemporáneo español

La última recomendación de esta semana es la exposición Olontia, una mirada particular, en la cual los amantes del arte podrán disfrutar de una treintena de obras de artistas contemporáneos españoles. Las obras forman parte de la exposición Fundación Olontia de Arte Contemporáneo (FODAC), entre los que destacan firmas de reconocidos artistas como Atín Aya, Pérez Villanta, Carlos Pérez Siquier, Ricardo Cadenas, Pablo Picasso, Salvador Dalí o Joan Miró. La exposición puede visitarse gratuitamente de martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas en el Rectorado del Espacio Santa Clara de Sevilla.