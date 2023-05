La española Beatriz Albo revela en 'Todo es mentira' el motivo por el que ha sido invitada a la coronación de Carlos III

La coronación de Carlos III se celebrará este sábado, y a la ceremonia se estima que asistirán 2.2000 invitados. Este jueves, Todo es mentira ha conectado con Beatriz Albo, una española que estará presente en la gran fiesta tras el rito.

Así lo ha presentado Risto Mejide, quien tenía la invitación entre las manos en el programa de Cuatro. La salmantina, que vive en Gales, ha indicado que se trata de "un privilegio". "Vine por una beca hace 30 años y me encantó el país, y aquí me quedé", ha explicado.

En cuanto a haber recibido la invitación, ha expresado: "Me ha hecho mucha ilusión". "Mi emprendimiento con un negocio de salsas y en la BBC creo que ha contribuido a que me hayan invitado", ha explicado la española.

Albo es muy conocida en Gran Bretaña por vender fumets preparados para la elaboración de paellas, incluso un distribuidor se los vende a la Casa Real. "Para tener un distintivo de que abasteces a la Casa Real tienes que estar unos años vendiéndoles tus productos y puedes ponerlo en la etiqueta, así que estoy con los dedos cruzados para hacerles una paella", ha contado.

"Me contactó una ministra de Gales que se preocupa mucho por lo artesano, y me dijo que me iba a nominar. Me explicó que no me hiciera ilusiones, y que si después de cinco semanas antes de la coronación no me contactaban, que me olvidara. Y una mañana vi como metía el cartero despacio la carta", ha descrito sobre el momento de recibir la noticia.

Beatriz ha explicado que le han explicado absolutamente todo lo que tiene que hacer y las horas correspondientes: "Es superestricto". "Puedes llevar un traje regional de tu país y mi amiga me dijo que llevara la mantilla española, pero no pega", ha contado, divertida.