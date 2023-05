Qué dice la letra de Carpe Diem, la canción que representa a Eslovenia en Eurovisión 2023

Joker Out es una de las bandas más populares de Eslovenia. Nace en 2016 y desde entonces su fama no ha hecho sino crecer. Tras varios éxitos musicales, Joker Out se ha lanzado a conquistar el festival de Eurovisión con su canción 'Carpe Diem'. Un tema con un mensaje que, según contó la propia banda a YOUNG España, es muy claro: "cualquier cosa que la vida te depare, la música y el baile son siempre la respuesta correcta".

Qué significa la letra de 'Carpe Diem', la canción de Eslovenia en Eurovisión 2023

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat' le

Da duša malo zadiha

(An ban, pet podgan) Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse) Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a) Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, na nas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Da nas objamе nebo

Prvi dež odplaknil ves bo blišč

Da nе bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, še bolj na glas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo

El significado de la letra de 'Carpe Diem' en español

Bailaremos toda la noche

Haremos el amor y jugaremos

Como si no hubiera mañana

Cada vez menos palabras, hielo fino bajo nuestros pies

Huimos de la corriente de aire

810.000 años sólo tienes que trabajar

Para que el alma respire un poco

(Pito, pito, gorgorito) Tú ganas si sobrevives

(Cogeré todo de ti) No conseguirás nada

(Ah, ah, ah) ¿De verdad lo quieres así?

El juego del odio es para ti, muchas gracias

No cuentes con nosotros, cuenta con nosotros

Bailaremos toda la noche

Haremos el amor y jugaremos

Como si no hubiera mañana

No contaremos las horas hasta el amanecer

Saltaremos montañas

Para ser abrazados por el cielo

La primera lluvia se llevará todo el brillo

Para robar la magia de la pista de baile

La oscuridad encenderá el brillo de nuestros ojos

El juego del odio es para ti, muchas gracias.

No cuentes con nosotros, cuenta aún más con la voz

Bailaremos toda la noche

Haremos el amor y jugaremos

Como si no hubiera mañana

No contaremos las horas hasta el amanecer

Saltaremos montañas

Aceptaremos que sólo somos eternos

Y felices sólo cuando el cielo nos abraza

Bailamos toda la noche hasta la mañana

Hicimos el amor y jugamos

Vivimos como si tal vez mañana nos hubiéramos ido